'DANAS JE MRŽNJA PREMA ONIMA KOJI NE MISLE ISTO VEĆA NEGO IKAD, NEĆE ME ZAUSTAVITI' Prvo oglašavanje Gordane Uzelac nakon stravičnih pretnji blokadera! Poruke podrške i dalje stižu (VIDEO)

Novinarki televizije Pink Gordani Uzelac upućene su monstruzne poruke i pretnje smrću od strane blokadera.

Da će goreti u paklu, nakon što će joj prethodno grupa blokadera doći ispred stana u kom živi, uz veliki broj uvreda, samo su neke od pretećih poruka koje su upućene Gordani Uzelac.

Na meti blokadera našla se nakon emitovanja izveštaja o stanju zatečenom u SKC-u, ustanovi kulture koju su blokaderi demolirali, a zbog raskrinkavanja i pokazivanja njihovog pravog lica, novinarka Pinka suočila se sa pretnjama i pozivima na linčovanje.

- Nije mi svejedno, kada je jutros stigla jedna poruka, e to nisam mogla da prećutim, to su pretnje smrću, da ću završiti, da će kada skinu ovu vlast i mene dočekati taj scenario, uz uvrede da sam ustaška kurva i sve epitete... Prijavila sam to, nadam se da će se završiti na pretnjama, da neće preći u obračun - navela je Uzelac.

Taj fizički obračun, nažalost, već se dogodio 2017. godine, kada je na radnom zadatku - Gordana Uzelac pretučena ispred zgrade televizije Pink zajedno sa kolegincom Marom Dragović. Nakon svega kaže, strah je još veći, ali će svoj posao nastaviti da radi na profesionalan način, kao i do sada.

- Danas je nekako mnogo gora mržnja prema ljudima koji ne misle isto i zaista mogu da kažem da mi nije svejedno, dobila sam poruku od mame i tate da ne idem sama nigde neko vreme, i oni su uplašeni, ja sam uplašena, ali neće me zaustaviti - kazala je Goca Uzelac.

Na ovom primeru jasno se vidi da je nasilje blokadera prema novinarima koji njima ne odgovaraju - uzelo maha, zbog čega je krajnje vreme da se tom nasilju i pretnjama - bez odlaganja stane na put.

Posle pretnji koje su upućene novinarki Pinka Gordani Uzelac, usledile su i rekacije javnosti i poruke podrške. Predsednica Skupštine Ana Brnabić navodi da blokaderima smeta istina i da zato napadaju hrabre novinare.

- Od svega na svetu, blokaderima smeta samo jedna stvar - istina. Baš ništa drugo ih ne opterećuje - sitnice kao što su pravda, ljudska prava, poštovanje prema ovoj zemlji i svim njenim građanima. Zato im je arhineprijatelj @avucic koji se nikada ne plaši, i ne okleva, da kaže "popu pop, a bobu bob" i zato ih više od svega nerviraju ljudi koji smeju objektivno da izveštavaju građane o svemu što blokaderi rade i onome šta predstavljaju. Puna podrška @gocauzelac! Pretnje koje dobija pokazuju koliko je tačno i precizno prikazala kako bi Srbija izgledala da su kojim slučajem oni i njihovi mentori pobedili. Veliko hvala novinarima koji se ovako bore. Samo hrabro napred - napisala je Brnabićeva na svom Iks profilu.

- Najoštrije osuđujem brutalna vređanja i pretnje upućene novinarki TV Pinka Gordani Uzelac. Nažalost, svedoci smo nezapamćenih napada na novinarke od strane ovih nasilnih blokadera koji ih vređaju, prete im, izlažu ih javnom linču, samo zato što prenose istinu i razotkrivaju njihove stvarne namere. Reportaža Goce Uzelac koja je sa kamerom ušla u SKC nakon što je mesecima bio stecište ekstremnih blokadera, i prikazala celoj javnosti kakav užas su ostavili za sobom, sve nas je šokirala i pokazala pravu sliku kako bi izgledala Srbija kada bi se blokaderi dokopali vlasti. Pošto su im propali svi pokušaju izazivanja obojene revolucije, sada su im na meti novinari koji samo izveštavaju o istini, i tome kakav užas i smeće blokaderi ostavljaju za sobom. Apelujem da se zaustavi nasilje! Pozivam nadležne da otkriju ko stoji iza napada i pretnji - rekao je Vučević.

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović takođe je osudila pretnje blokadera.

Najoštrije osuđujem jezive pretnje upućene novinarki TV Pinka Gordani Uzelac, koje su usledile nakon što je izveštavala o sramnom i skandaloznom ponašanju blokadera i skrnavljenju prostorije SKC-a u Beogradu. Ne odgovara im to što je prikazana istina o višemesečnim blokadama i blokaderima koji su SKC pretvorili u đubrište, pa su se ostrvili na novinarku koja je sjajno uradila svoj posao – prikazala istinu o ljudima koji su oteli od građana SKC i onda ga pretvorili u đubrište.Pozivam nadležne institucije da pod hitno otkriju ko stoji iza pretnji novinarki Gordani Uzelac. Pod hitno mora da prestane ovo nasilje, teror i neskriveni pokušaji egzekucije novinara. Zahtevam hitnu, najstrožu moguću reakciju kako bi se obezbedila bezbednost i nesmetan rad novinarima koji su na meti blokadera nasilnika samo zato što profesionalno rade svoj posao - napisala je ona na Instagramu.

Iz Asocijacije novinara srbije podsećaju da su novinari televizije Pink godinama na meti napada i pretnji, neistomišljenika i opozicionih lidera koji se ne slažu sa uređivačkom politikom naše kuće. Činjenica je da na te pretnje, niko ne reaguje.

- To su strašnje pretnje... Moramo stati na put svemu tome - istakla je Ivana Vučićević, predsednica ove Asocijacije i tom prilikom pohvalila prilog Gordane Uzelac.

Pretnje smrću Gordani Uzelac ne smeju proći nekažnjeno, a isto tako o nasilju nad novinarima koji odgovorno i objektivno rade svoj posao u cilju istinitnog informisanja javnosti se nikada ne sme ćutati, jer će u suprotnom, kako se ocenjuje - uslediti potpuna medijska tišina u Srbiji.

