JEREMIĆ ZA PINK: Pravosuđe mora da bude u službi građana, a ne OBOJENE REVOLUCIJE

Pravosuđe za narod, a ne za interese!

Gostujući u emisiji Novo jutro na TV Pink, urednik informative portala Pink.rs, Predrag Jeremić, govorio je o aktuelnim društveno-političkim temama, reformi pravosuđa i bezbednosti u javnom prostoru.

– Ono što smo mogli da vidimo ovih dana jeste da je pravosuđe delimično zatajilo. Potrebno je ići ka reformi, jer mora biti u službi građana, a ne pojedinaca koji pokušavaju da zloupotrebe sistem – istakao je Jeremić.

On je rekao da reforme moraju da se dogode kako u oblasti obrazovanja, tako i slični procesi treba da obuhvate i pravosudni sistem, koji - kako kaže - mora ostati nezavisan, ali istovremeno odgovoran prema društvu.

Govoreći o nedavnom obraćanju predsednika Srbije, Jeremić ističe da su jasno prikazane dve slike Srbije.

– Ako radite i gradite, to je jedna Srbija, druga Srbija je ona koja hoće da uruši sistem i koja je za Srbiju bez škola, bez bolnica, bez puteva. Građani to prepoznaju i neće dozvoliti sprovođenje takvih scenarija – rekao je.

Komentarišući proteste i blokade puteva, Jeremić je izrazio zabrinutost zbog ugrožavanja javnog reda i mira, naročito kada su u pitanju blokade međunarodnih saobraćajnica:

– Kada ljudi dolaze sa decom da blokiraju put kojim prolaze vozila iz cele Evrope, to je ozbiljno pitanje i za nadležne službe. Ugrožava se ne samo saobraćaj, već i bezbednost svih učesnika – naglasio je.

– Vi pozivate ljude da se okupe na putu međunarodnog saobraćaja i da blokiraju saobraćaj. Dolaze i s malom decom. To nije politička borba, to je ugrožavanje bezbednosti. I socijalne službe bi morale da reaguju, jer se tu ugrožava život te dece i svih drugih – rekao je on.

Na kraju je istakao da je reakcija policije nužna i opravdana, jer država, kako kaže, mora da obezbedi slobodan protok ljudi, robe i kapitala, što je zagarantovano i domaćim zakonima i međunarodnim pravom.

Osvrnuo se i na ulogu pojedinih medija u organizaciji protesta, rekavši da bi „izveštavanje trebalo da informiše, a ne da podstiče kršenje zakona.“

Jeremić je zaključio da postoji jasna razlika između onih koji žele da grade i onih koji, kako je rekao, "svesno rade na podrivanju institucija."

– Građani prepoznaju tu razliku. Većina ljudi želi stabilnu, uređenu državu u kojoj se zna red, i zato je važno da institucije funkcionišu, a da se problemi rešavaju kroz dijalog, a ne kroz blokade i pritiske – zaključio je.

Autor: Dalibor Stankov