I KAVČIĆ UDARIO NA BLOKADERE! Poručio im da su nesposobni: Nemaju organizaciju, ne znam ni da li sam na listi (VIDEO)

Aleksandar Kavčić, osnivač Fondacije "Alek Kavčić" udario je na blokadere. Nezadovoljan njihovim potezima, poručio im da nemaju pojma kako se pravi lista.

- Ja ne znam, evo ne znam ni u kojoj fazi je ta lista, da li će ikada biti objavljena, da li je kompletirana, da li sam ja uopšte na listi. To što sam ja bio intervjuisan za listu uopšte ne mora da znači da sam na listi - rekao je Kavčić.

Odgovarajući na pitanje novinarke "da li bi prihvatio", kaže da "misli da se u ovom trenutku dešava nešto drugo".

- Dešava se jedan preokret, jedno restruktuiranje i same studentske lliste i studentskog pokreta. Sama lista po sebi, kao lista studentska, ako ostane neobjavljena, ona nema nikakvu svoju funkciju. Ako pogledamo istoriju 20. veka u kojoj je bilo promena vlasti i promena sistema, ali hajde da govorimo o promenama sistema koje su se dešavale tokom 20. veka, makar bile one loše ili dobre promene sistema, pa ću nabrojati Hitler, Musolini, Lenjin, Gandi i Nelson Mendela. Šta imaju zajedničko, osim što su menjali sistem? Imaju nešto zajedničko, imali su organizaciju, stranku, mi ovde imamo studentski pokret koji se gadi stranaka, koji ne želi ni sa opozicijom, a ni sa vlašću da koketira, ali jednostavno istorija kaže da bez stranaka i bez organizacije to ne može. Ne može ni anonimno. Vi možete anonimno imati na Tviteru pratioce, imati nalog - rekao je Kavčić.

Autor: Pink.rs