Jovićević za Pink: Inspiratori nasilja se kriju iza medija i političkih lidera (VIDEO)

Politički analitičar Miljan Jovićević komentarisao je za TV Pink porast politički motivisanog nasilja u Srbiji, ističući da određeni mediji i političke grupacije direktno podstiču radikalizaciju građana.

"Imamo porast građanskog nasilja, koje se svakodnevno hrani propagandom iz pojedinih medija i sa društvenih mreža", rekao je Jovićević i dodao:

"Oni koji inspirišu takve napade retko ih i sami sprovode, ali zato serviraju ideje koje drugi sprovode na ulici. To je kao ruski rulet u kojem se žrtva bira nasumično."

Voditelj emisije Predrag Sarapa istakao je da su meta postali pojedinci iz javnog i političkog života, među kojima su Žarko Mićin, Miloš Vučević, Dragan J. Vučićević i Olivera Zekić, koji su, kako je naveo, doživeli blokade, upade pred kuće i napade na ulici.

Jovićević je upozorio da "fašističke formacije funkcionišu kao čopori — grupišu se da bi napadali, ali pojedinačno nestaju. Njihovo oružje je lažna informacija i širenje mržnje."

Govoreći o izveštavanju pojedinih medija, posebno N1 i Nove S, Jovićević je naveo da je narativ koji ti mediji plasiraju "skrojen tako da se nasilje prikaže kao legitimna borba".

"Zamislite da neko u Nemačkoj ili Britaniji sedne nasred autoputa, pa još dovede decu. To nije protest, to je opasnost za javnu bezbednost. A kod nas to pokušavaju da normalizuju", rekao je Jovićević.

Posebno je kritikovao ulogu javnih ličnosti koje se, kako tvrdi, bez političkog legitimiteta uključuju u radikalne narative. Kao primer naveo je glumce i sportiste čiji komentari dodatno mobilišu nezadovoljstvo.

Voditelj je u nastavku razgovora prikazao izjavu aktiviste Zlatka Kokanovića, koji je pozvao na raspisivanje izbora kako bi se izbeglo "krvoproliće", što je Jovićević ocenio kao neodgovorno i manipulativno.

"To su ljudi bez političkog i društvenog kapaciteta, koji pokušavaju da budu koordinatori društvenih procesa", rekao je.

Jovićević je istakao važnost očuvanja nacionalnog identiteta i jedinstva.

"Ne smemo da padnemo pod uticaj kampanja koje Srbiju dele. Srbija je jedna država, jedan narod, i tako mora i da ostane", rekao je. Takođe je pozdravio patriotske vrednosti koje, kako tvrdi, promoviše aktuelno rukovodstvo.

"Država je odgovorila na sve pokušaje destabilizacije bez represije. Policija je koristila svega 5% svojih kapaciteta. Nijedna osoba nije povređena — nasilje je uklonjeno, ne proizvedeno", zaključio je Jovićević.