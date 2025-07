Blokaderi odbili da podrže podizanje spomenika žrtvama pada nadstrešnice, inicijativa Žarka Mićina ipak usvojena

Blokaderi i njihovi predstavnici iz redova opozicije odbili su da na 8. sednici Saveta za kulturu i informisanje u Novom Sadu glasaju za podizanje spomenika za 16 stradalih u padu nadstrešnice.

Predlog inicijative gradonačelnika Žarka Mićina o podizanju spomenika stradalima pod nadstrešnicom na Železničkoj stanici u tom gradu ipak je usvojen i Gradsko veće sada može da formira odbor za podizanje spomenika, nakon čega će se ova inicijativa naći na dnevnom redu i glasanju pred Gradskom skupštinom.

Na početku obraćanja, gradonačelnik Mićin se zahvalio članovima Saveta, kao i Zavodu za zaštitu spomenika kulture i Javnom preduzeću „Urbanizam“, na brzom reagovanju i uvažavanju inicijative.Foto: nsuzivo.rs

Mićin je istakao da o ovoj važnoj temi ne govori samo kao predstavnik vlasti, već i kao roditelj.

– Danas ne govorim samo kao gradonačelnik, već kao otac i sin, kao roditelj maloletne dece koji deli isto osećanje tuge sa porodicama stradalih, kao i sa celim Novim Sadom, pa i celom Srbijom. Svestan sam da nikakav spomenik ne može da vrati izgubljene živote, niti da umanji bol porodica, ali smatram da je naša dužnost da trajno obeležimo mesto ove tragedije – rekao je Mićin.

Gradonačelnik je naglasio je da je predlog spomenika preduslov za kolektivno pamćenje i da je obaveza grada da omogući dostojanstveno podsećanje na tragični događaj.

– Kada sam uključivao ovu Inicijativu savetu za kulturu, bio sam svestan da nikakav spomenik ne može vratiti ljudske živote, niti da ublaži tugu porodicama nastradalih. Kao gradonačelnik, smatrao sam da je apsolutno neophodno da na adekvatan način obeležimo mesto stradanja 16 ljudi. Smatrem da je to moja dužnost i moja obaveza. Ali i dužost i obaveza celog Novog Sada, da ti ljudi nikada ne budu zaboravljeni.Foto: nsuzivo.rs

Mićin je predložio da se spomenik realizuje putem javnog konkursa i sugerisao da se do 15. oktobra donese konkursno rešenje, kako bi se već do 1. novembra odabrala konačna forma spomenika i planirala sredstva u budžetu za njegovu izgradnju.

– Znam da to nije dugačak rok, mislim da je dva i po meseca dovoljno, kako bi smo prvog novembra imali konačno rešenje izgleda spomenika. Ovo je stvar oko koje bi svi trebalo da se složimo – poručio je gradonačelnik.

Mićin: Žao mi je što su pojedinci upleli politiku u priču oko podizanja spomenika

Komentarišući izjave opozicionih odbornika koji se protive inicijativi, gradonačelnik je izjavio da mu je žao što su pojedinci upleli politiku u priču oko podizanja spomenika.

– Naravno da svi želimo da se osude vinovnici ovog događaja. To mora da uradi nadležni sud. To je ono što se trenutno dešava, ali vi vrlo dobro znate, u dubini, iako to nećete reći, da ovakav postupak ne može da se završi za devet meseci. Ne postoji nijedna država sa kapacitetima da za ovakvu tešku tragediju procesuira ljude za devet meseci. To vam govorim kao advokat. – izjavio je gradonačelnik Mićin.

Istakao je i to da se svi predstavnici vlasti i on lično zalažu da se odgovorni za tragediju kazne.

– I ja sam apsolutno za to da se utvrdi ko je odgovoran, ali nemojte to mešati sa inicijativom za podizanje spomenika. Ko je kriv taj će sigurno biti osuđen. Da li mi želimo da se to što pre desi? Apsolutno želimo. Ali isto tako ne želimo da na bilo koji način utičemo na sud, da bude osuđen neko ko nije kriv za ovo što nam se desilo – rekao je gradonačelnik.

Govoreći o političkoj krizi koja je stvorena nakon tragedije, Mićin je istakao da je ona uslovljena time što je određena grupa ljudi, a što su mnogi iz opozicije podržali, krenula da poziva na to da institucije rade, a onda da potpuno dezavuiše te institucije i da ih razvaljulje na sitne delove.

– Neko je napravio neke plenume i rekao da sada ništa u ovoj državi ne važi, nijedan zakon, nijedna institucija. Mi ćemo sve da odlučujemo kroz neke plenume. Jednog dana će neko od vas biti na vlasti, i tada ćete očekivati da iste te institucije rade i nećete očekivati da vam se odlučuje na plenumima. I tada ćete sve ovo o čemu sam govorio itekako podržavati. – izjavio je Mićin.

Autor: S.M.