Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio da su su užasne stvari koje su se danas dešavale u Novom Pazaru, politički organizovane.

- Blokaderi su izvršioci političkih naloga određenih ogoljenih anti-srpskih opcija. Oni su tu samo da njihove naloge provode u delo.

- Jutros je dobijen zahtev rektora državnog Univerziteta u Novom Pazaru, inače reč je o muslimanki za ulazak policije. Zgrada Univerziteta u Novom Pazaru liči na brljog, ne na mesto u kom žive pristojni ljudi koji drže do čistoći.

Ističe da se policija ponašala u skladu sa ovlašćenjima, dok su ekstremistički ludaci tukli policajce kamenicama i pesnicama, iako su oni mogli bez problema da ih istuku.

- Neću da govorim šta smo sve uradili na Pešterskoj visoravni i o mnogim stvarima koje ni Tito nije uradio. Najskuplja škola koju smo izgradili u Sjenici, sa sve bazenom olimpijskih razmera, Kliničko-bolnički centar Novi Pazar, putevi kao put Tutin-Novi Pazar. Eksremisti su počeli da koriste bloakdere i studente za sprovođenje najgore anti-srpske politike.

Ističe da postoje dvostruki aršini i da niko od muslimanskih političkih političara se nije oglasio da osudi psovanje Isusa Hrista i psovanje srpske majke.

- Nije problem da vi imate neke budale, već što to niko ne sme da osudi. Problem je u tome što imaju dvostruke aršine. Kad god bi neko spaljivao Kuran, bilo u Francuskoj ili Danskoj, uvek sam to osuđivao. Da je neko rekao za Kuran to što su oni za Isusa Hrista, prvi bih to osudio i zatražio hapšenje tih lica.

- Što se tiče blokadera, oni su sramota po sebi. Prema Novom Pazaru do sad ih je krenulo ukupno 71. Iz cele Srbije. A da li će biti ovih budala iz Užica i Kraljeva, njih će možda doći 120/130. Nije to ni pitanje. Krenula su hapšenja, upravo su uhapšena 4 lica. Primenjivali su nasilje nad policijom i sugrađanima i nastaviće se hapšenja svih lica koja su učestvovala u neredima.

- Sva lica koja su u neredima učestvovala biće privedena poznaniju prava. Nisam se uzbuđivao kada je Džaferović dolazio i dogovarao sa glavnim organizatorom Sulejmanom Ugljaninom i optuživao srpsku državu za fašizam, a nisam lošu reč izgovorio. Oni su, na sve moguće načine, pokušali da izazovu sukobe i moju reakciju. Ja sam ćutao i tada, ali sada ću reći da, ako on ne razume da pričama o otcepljivanju Sandžaka ili Raške oblasti donosi neku korist svom narodu, onda on greši.

- Ako vi devet meseci svakodnevno imati pozive sa medijskih platformi na rušenje državnog poretka, a da tužilaštvo ćuti, onda vidite da imate organizaciju spolja. Popularnost im nikada nije bila na nižem niovu i to će se rasulo nastaviti. Ljudi žele mir, država je tu da o njima brine, a i Bošnjacima koji ne žele ovakve nemire i haos.

Srbija poštuje integritet BiH i očekuje poštovanje prema njoj.

- Toliko je smešno i glupo misliti da mogu da pobede državu. Postoje tri stvari sa kojima se ne sme igrati, a to su vatra, voda i država.

Neće da krije da je razočaran ponašanjem koalicionih partnera Usamom Zukorlićem i Rasimom Ljajićem.

- Veoma sam razočaran ponašanjem koalicionih partnera i to sam im saopštio. Nije meni problem, ići ću uskoro u Novi Pazar i razgovaraću sa svima. Moraće da mi objasne šta je to što misle da će da urade, šta je to što misle da mogu da naprave.

Ističe da je neverovatno da neko kaže da mu smeta pesma o vojvodi Sinđeliću (iako je on nije pevao), a da mu ne smeta kada neko psuje srpsku majku.

Kaže da je jedna od 10 najvažnijih funkcija u zemlji biti predsednik FK Partizan i da je Rasim Ljajić državni funkcioner.

- Svi zajedno su stvarali takvu atmosferu i svi smo zajedno došli do toga. Siguran sam da ima i moje krivice.

- Neka žive u brlogu koliko hoće, ne moraju nikada da studiraju. Nema para za Univerzitet u Novom Pazaru i kraj priče. Tako da, dok se ne dogovore sa sobom, para više nema. Stvari moraju da se rešavaju na racionalnom niovu. Srpski narod nema čega da se plaši, a uskoro dolazim da im se obratim.

- Radimo važan program koji je značajan za svako mesto u našem zemlji, program podrške običnom narodu,s rednjoj klasi u svim sferama društvenog života, od cena, do najvažnijih proizvoda. Sve će morati da ide na niže. Donećemo nove zakone da ograničimo nivo marži, radićemo istovremeno odluke organa izvršne vlasti i legislativu. Sve će biti rešeno u naredna 2 ili 3 meseca, sve ćemo da menjamo.

Ističe da ćemo se baviti i izvršiteljima jer zakonodavstvo nije dobro predvidelo sve moguće situacije.

- Sirotinja ostaje bez svojih kuća i sobičaka i moramo ići na ustavne promene da bismo zabranili da se takve užasne stvari ljudima dešavaju - kazao je on.

Na stepenicama ispred Državnog univerziteta u Novom Pazaru, u koji su jutros ušli pripadnici obezbeđenja i zaposleni, podsetimo, odigrao se pravi haos u režiji blokadera koji su gađali pripadnike policije. Između kordona i blokadera bio je načelnik policije Nermin Ljajić, kojeg je pogodila flaša u glavu.

Autor: S.M.