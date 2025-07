Malo neuredni?! Blokaderka je upravo dala najjeziviju izjavu o SKC: Šta bi bilo da su bili 'mnogo neuredni'

Blokaderka Tara Blagojević poručila je da su njeni saborci koji su ruinirali i poharali Studentski kulturni centar (SKC) u Beogradu bili malo neuredni.

- Ono što smo mi videli do sada više bih nazivala kao da smo možda bili malo neuredni, ali da neko popiše kompletan inventar SKC-a u tako kratkom roku, to je prosto nerealno. Drugo, čudno je što su sve cifre nekako koje su navedene u onom fabrikovanom izveštaju nekako zaokružene, tako da i oko toga bi moglo da se razgovara. Ja, lično, pojedine predmete od navedenih nisam nikad zatekla u SKC-u, a tamo sam bila od 17. februara do 22. jula, tako da u vezi sa tim optužbama ja zaista ne znam šta bih drugo rekla - kazala je ona za tajkunski N1.

Jedino što svima nama ostaje da se zapitamo: Kako bi izgledao SKC da su studenti bili mnogo neuredni.

Autor: Iva Besarabić