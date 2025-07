Suzana Vasiljević o napadu blokadera: Uvod u sve ovo su pozivi Jova Bakića na jahanje i linčovanje

Suzana Vasiljević, savetnica predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, za Informer TV govorila je o nasilju blokadera u našoj zemlji.

Ona je istakla da je od početka svog radnog veka bila svesna šta njen posao donosi sa sobom.

- Kad sam počela da radim ovaj posao bila sam svesna odgovornosti i obaveza koje on nosi. Očekivala sam napade na društvenim mrežama. Ono na šta nisam bila spremna jeste taktika dolaska ispred kuća. Činjenica da neko dolazi ispred vaše kuće i narušava mir vas i ljudi u toj ulici, kao i da vam je ugrožena bezbednost... Šta ja tačno mogu da uradim? - upitala je Vasiljević.

Odbacila je optužbe blokadera da je "dobijala poklone od urednika medija u Srbiji".

- Ulazak u svaki upravni odbor, uslov je bio da ja za to ne dobijam novac. Nikakve poklone, bože sačuvaj, od urednika ne primam. Ne znam na koga tačno misle i volela bih, ako postoji priča, da mi oni kažu i ja ću im objasniti. Sve ovo što se dešava u poslednje, šta proživljavaju vaše koleginice, vidimo da oni ciljaju uglavnom žene. Ja nikad nisam srela gospođu koja je povela zbor na moju adresu. Ona u svom obraćanju na N1, nakon odlaska s moje adrese, kaže da je ovo samo blaga opomena i da sledi nešto mnogo gore. Ja sam juče obavestila predsednika kad sam shvatila šta se dešava. On nije znao šta se dešava, nije dobio informaciju od BIA. Rekao mi je da ne izlazim iz stana, a da ako oni budu krenuli da će policija reagovati. Uključila sam N1 nakon što sam shvatila šta se dešava. Gledala sam na N1 i to mi je strašnije. Oni su pozivali na linč u direktnom prevozu. Setite se kada je bila ona drama oko Dragana Đilasa, nijedna televizija to nije direktno prenosila. To je nešto, u novinarskoj profesiji, što ne sme da se desi. Da to rade ljudi s kojima sam do juče pila kafu... To što oni rade je strašno. Pritom, vidite da nema nikakvih reakcija. Vedran Matić traži da se zaštite novinari Šolakovih medija, a mene nije ni pozvao, znamo se 40 godina. To je situacija u kojoj mi danas živimo i koja je zaista prestrašna - konstatovala je Vasiljević.

Naglasila je da se nije uplašila tokom blokaderskog linča i da je neće zaustaviti u obavljanju njenog posla.

- Nisam se uplašila. Nije prijatno, naravno. Ja sam išla i po biračkom ratištu, Kosovo, Bosna, Hrvatska... Nisam neko ko se baš lako uplaši. Rekla bih im da prestanu ovo da rade zato što samo ljudima daju snagu da se još više bore protiv onih kao što su oni. Pola ulice je bilo blokirano. U zgradi zaista ima dosta beba i starih ljudi. Ni krivi, ni dužni, preko 40 minuta su morali da slušaju lupanje, arlaukanje, vređanje... Ovo je civilizacijski nivo koji nije smeo biti pređen. Uvod u ovo sve su pozivi Jova Bakića na jahanje, linčovanje, bacanje u reku... - kazala je Vasiljević.

Poručila je i da je više novca imala pre ulaska u politiku, nego nakon.

- Ja sam 2000. vozila Mazdu MX-5 kabrio. Danas vozim auto koji je star 10 godina. Ja sam 2012. na računu imala oko pola miliona evra zarađenih u Africi. Ja sam to sve prijavila i zatvorila firmu pet dana nakon što sam počela da radim za Vučića. Nema tu ničega sumnjivog. Ja bih volela da sam se obogatila od politike i da živim u stanu od 500 kvadrata u Beogradu na vodi kao neki koji nisu na vlasti - navela je Vasiljević.

Autor: Dalibor Stankov