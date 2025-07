'NIŽE CENE PROIZVODA I POVOLJNIJI KREDITI' Šta sve obuhvata novi set mera koje je od 1. septembra najavio predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da novi set ekonomskih mera od 1. septembra predviđa niže cene najvažnijih proizvoda u trgovinskim lancima, kao i povoljnije kredite za građane.

- Razumevajući da imamo i dalje jedan deo niže - srednje klase i siromašnijih ljudi, a mnogo manje nego ikada ranije u istoriji - što potvrđuje je Svetska banka i MMF, moramo da vodimo računa o njima - rekao je Vučić u sredu uveče za Javni servis.

Predsednik je naglasio da će cene na rafovima u prodavnicama biti niže i dodao da ministarka spoljne i unutrašnje trogovine Jagoda Lazarević vredno radi na ovim merama.

Vučić je dodao da se set mera odnosi i na povoljnije kredite.

- Moraće da budu povoljniji ako hoće da posluju u Srbiji. Ne kažem da će biti idealni uslovi, jer kredit nikad nije idealan, ali hoćemo da omogućimo našim privrednicima i građanima da mogu da imaju povoljnije kredite, makar onakve kakve ih imaju na zapadu, u zemljama koje imaju kreditni rejting kao mi - rekao je Vučić.

Izmena Ustava kako bi se ograničilo izvršenje

Kaže da se jedan set mera odnosi i na izmenu Ustava u delu koji se odnosi na izvršitelje.



- Takođe, imamo mnogo sirotinje koja je stradala od izvršitelja, nisu krivi izvršitelji, da odmah budemo jasni, nego svi koji su donosili te zakone još pre 15, 20 godina. Sada ne možete to da promenite, moramo da menjamo Ustav da bismo ograničili izvršenje, da ne možete da izbacite čoveka iz stana od 50, 60 ili 70 kvadrata, da kažemo do te kvadrature, neka bude i do 80 kvadrata, jer čovek mora da zivi. To je dugoročan proces, krenuli bi od septembra - rekao je Vučić.

Kaže da će neki reći da se Ustav menja kako bi on ponovo bio predsednik i poručio da mu ne pada napamet da to radi.



Cene goriva, ogreva, električne energije

Vučić je dodao da mora država da vidi šta će biti i sa cenom goriva, ogrevom i električne energije.

- Nije problem, toliko u povećanju cena. Znate šta je problem? Ako vi kažete, ako potrošite, ne znam, 1.600 kilovat sati, tad ulaziš u crvenu zonu. I onda ljudi mogu da troše struju dotkle, ali ako im kažeš da mogu da potrođe do crvene zone 1.000 ili 1.200 kilovat sati onda moraju bukvalno da sve stežu i da troše mnogo manje, a za svaki prelaz moraju da plaćaju punu cenu. Tako da tu moramo da pronađemo neku sredinu, da vidimo kako da pomognemo posebno siromašnim ljudima - dodao je on.

Pomoć penzionerima sa najmanjim primanjima

Rekao je da je njegova želja takođe da se pomogne i penzionerima sa najmanjim primanjima.



- Da dostignu nivo u kojem mogu, makar i kao samci, da prežive. I naravno, nismo još dostigli taj nivo i nisam još srećan zbog toga. I razumem probleme i muke naroda, samo nešto što moramo da uradimo ,to je da nastavimo da ovako radimo, da nastavimo da gradimo, da se ponašamo ozbiljno, da podižemo stopu rasta. Imali smo problema sa građevinom u drugom kvartalu. Ubili su nas blokaderi, ubili su nam privredu, rasturili su nas, razvalili su, i sad moramo da radimo bukvalno, dan i noć treći i četvrti kvartal - rekao je Vučić.



Počela obnova kuća izgorelih u požaru

Predsednik Srbije izjavio je da je počela izgradnja kuća u mestima pogođenim požarima, u Žitorađi, Kuršumliji - Topličkom okrugu i najavio da će za dan ili dva otići da ih poseti.

- Krenuli smo bez državne pomoći, našim donacijama, da pomažemo kuće u Žitorađi i Kuršumliji, u Topličkom okrugu, ljudima kojima su kuće stradale, odnosno izgorale u požaru. Dakle i kuće i štale, imanje celo i tako dalje. Dakle, ja ću već za dan ili dva da idem da ih posetim, da vidite koliko smo toga već izgradili, i to privatnim donacijama koje smo uspeli da obezbedimo, da bismo što brže bez procedura krenuli, da ljudi ne sačekaju zimu, a kasnije ćemo sve drugo što nije najhitnije - rekao je Vučić.

Dodao je da će se pomoći građanima i za druge stvari, koje nisu najhitnije, kao što su, štale i torovi.

Autor: D.B.