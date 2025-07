Predsednik BOSS-a Samir Tandir istakao je danas za Pink da Novi Pazar i Sandžak nikako ne treba da se predstave kao bure baruta.

Predsednik BOSS-a Samir Tandir kaže da 99,9 odsto Srba i Bošnjaka apsolutno osuđuje ono što smo gledali u Novom Pazaru.

- I Bošnjaci i Srbi su uznemireni. To nije nešto što je lice Novog Pazara, ni Sandžaka. BOOS i ja smo odmah to osudili, žao mi je što drugi politički lideri nisu imali reakcije. Ovde dolazimo do suštinskog problema, šta je uzrok. A uzrok je licemerna politika, gde se jedna politika vodi u Beogradu, jedna u Novom Pazaru, jedna u Sjenici. Mi smo se odmah oglasili, jer imamo jednu politiku. Ako je interes građana u pitanju, odmah mora da se reaguje i da se ti ljudi štite. Imamo jasnu politiku, i neće nas jednodnevni događaj definisati - navodi Tandir.

Stvari ne treba da generalizujemo, radi se o manjini ekstremista koje imamo u svakom narodu. To i Bošnjaci i Srbi treba da osude, dodao je Tandir.

- Da se osude ružne reči, povici, uvrede, božiji poslanik Isus. Ja imam 40 godina, ja do sada nisam čuo takve psovke... Isus je božiji poslanik, to je temelj verovanja Muslimana, on je po Kuranu tu. Radi se o jednoj instrumentovalizovanoj grupi, koji sve rade uz ponoć stranih centara moći. Stvar je pravno-formalno jasna - dodao je potom Tandir.

Kako Tandir kaže, tiha većina, mora jasno i nedvosmisleno mora jasno da dignu glas.

- Imamo ministra u Vladi Zukorlića koji taktizira... To su pitanja za Macuta i Vučevića. Ako imamo odgovornost, moramo da je prihvatimo i na lokalu. Ne treba da se Sandžak i Novi Pazar predstave kao bure baruta - dodao je potom.

Član predsedništva SNS dr Mirsad Đerlek kaže da je ono što se desilo u Novom Pazaru jasan primer da pojedini političari i nalagodavci, pokušavaju da uz pomoć blokadera zgubidana šire nacionalnu mržnju kako bi izbio građanski rat i nemiri u Srbiji.

- Pokušavaju da, na vrlo osetljivom terenu, gde je multietničnost da zapale vatru. Ja oznajem mentalitet tih ljudi. 95 posto bošnjaka i Srba već 500 godina odolevaju tim glupostima. Čak i u vreme devedesetih, to je bio jedan od retkih prostora gde se zadržao i očuvao mir. Siguran sam da im to neće uspeti, bez obzira na onako izuzetno nasilne napade na policiju, vređanje... Koje je bilo neprimereno - rekao je Đerlek.

To nije ni skup, ni protest, ono je bio klasičan napad na državu i policiju, navodi Đerlek.

- Dovoljna je jedna iskra da vatra plane, ali ja sam siguran da je svako ko je dolazio u Novi Pazar, ko je dolazio u Prijepolje, Sjenicu... Znaju kakvi su to ljudi - dodao je Đerlek.

Narodni poslanik Dejan Bulatović kaže da je skoro bio u Novom Pazaru, gde je, kako kaže, ostao oduševljen tim narodom.

- Vučić je promenio viziju, izgled Novog pazara, toliko se ulagalo. On je rezultat jedne umerene demokratske, evropske politike koju Vučić zastupa. I onda neke usijane glave žele da izazovu neke sukobe. Neki ljudi koji su ministri, naši koalicioni paetneri rade sve ovo... Nije ovo prvi put, imali smo to i u prošlosti. Ljajić je imao podršku Vučića u njegovim najtežim momentima. I Zukorlić isto. To su toliko neodgovorne izjave... Opet kažem, Novi Pazar je grad otvorenog srca, narod voli zemlju, Vučića i naravno da će Vučić i Vučević razgovarati sa koalicionim partnerima, pa će doneti odluku - dodao je Bulatović.

Sve to je pokušano u subotici, da se napravi problem sa mađarskom nacionalnom manjinom, podsetio je Bulatović.

- Ljudi su uplašeni - napomenuo je Bulatović.

Autor: D.B.