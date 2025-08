'ZEMLJA JE I DALJE U STANJU ODRŽAVANE TENZIJE' Premijer Macut o vanrednim izborima, EU i sankcijama protiv Rusije

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je da je strateški cilj Srbije da se pridruži EU, ali da neće odustati od Kosova i Metohije koje je, prema Ustavu, sastavni deo te zemlje.

- Mi jesmo za EU, ali moraju se na konstruktivan način razmatrati stvari. Idemo ka tome da postanemo članica, to nam je cilj, ispunjavamo kriterijume, ali Evropa mora da nas razume. Kao što pravi izuzetke u nekim situacijama, očekujemo to i za nas - rekao je Macut .



"Priština mora da ispuni Briselski sporazum"

On je ocenio da EU mora da postane mnogo aktivniji igrač na terenu i da treba da uslovi i druge strane, te da Priština mora da ispuni Briselski sporazum, na koji se obavezala prije 12 godina.

Macut je naveo da je nastavak vladine politike "otpriznavanja" samoproglašenog Kosova potpuno prirodan proces i stvar bilateralnih dogovora Srbije i drugih zemalja, te dodao da to ne postoji kao uslov za članstvo u EU, osim ako i to ne uvedu kao kriterijum za Srbiju.

Na pitanje da li ima negativne komentare na njegov jasan stav da dok je premijer neće biti sankcija protiv Rusije, Macut je rekao da u ovom trenutku nema bolje opcije, ali da je Srbiji mesto u Evropi.

- To je naša pozicija koja je logična, mi vodimo jedinstvenu državnu politiku, potpuno sam harmonizovan i sa predsednikom Srbije. Razumem šta su naši prioriteti u ovom trenutku. Vlada svakako nema planove koji se razlikuju od onoga što je već doneta odluka - rekao je Macut.

"Od naredne godine da se planiraju izbori"

Macut je dodao da u Srbiji kao društvu u ovom trenutku nema zrelosti za vanredne parlamentarne izbore, jer su strasti podignute i nema protivteže u standardnim partijama.

- Po mom mišljenju, treba najpre to u potpunosti stabilizovati, da izađemo iz krize, pa negde od naredne godine da se planiraju izbori - rekao je Macut za Večernje novosti.

On je dodao da, ukoliko bi izbori bili održani do kraja godine, nije siguran da bi tako brzi izbori doveli do pozitivnog efekta jer je zemlja i dalje u stanju održavane tenzije.

Macut je rekao da se ne može očekivati da studenti budu mera svega, te dodao da je za njega potpuno neprikladno pojavljivanje rektora Vladana Đokića u Briselu i na skupovima.

Autor: D.B.