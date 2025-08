MILORAD DODIK SE OBRATIO JAVNOSTI NAKON SRAMNE PRESUDE SARAJEVA: Nisam počinio nikakvo krivično delo, terete me samo zato što se ne sviđam Šmitu!

Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo je osuđujuću prvostepenu presudu predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u predmetu koji se vodio protiv njega zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik obratio se javnosti nakon što je Apelaciono veće Suda Bosne i Hercegovine potvrdilo osuđujuću prvostepenu presudu, kojom je osuđen na godinu dana zatvorske kazne i šest godina zabrane obavljanja funkcija.

- Ništa neočekivano. Dakle, po Dejtonskom sporazumu i Ustavu, ne postoji ni tužilaštvo ni sud, niti visoki predstavnik koji može da donosi bilo kakve odluke. Ovaj baksuz koji se zove Kristiaan Šmit napravio je nered po instrukcijama. Ta argumentacija se ne prihvata... Ako gledate pravno, ukaz koji sam potpisao, potpisan je pre nego što su neke stvari stupile na snagu. Ovo je čista politička volja - rekao je Dodik.

Kako dodaje, odaljavamo se od jedne stvari, a to je da je Šmit rekao da zatvor čeka svakoga ko se ogluši o njega.

- Kako straanac koji nije izabran može da nameće stvari. Ako ne budemo reagovati, tih stvari će biti. Ovo je udar na Republiku Srpsku, a oni žele da personalizuju da je to Milorad Dodik. Ja odbijam da je sve ovo moguće da se uradi. RS će utvrditi svoj odnos prema ovome. Ja nisam počinio nijedno krivično delo predviđeno zakonom, a ovo krivično delo koje je propisao Šmit ja ne prihvatam - dodao je Dodik.

Ja ću uvek raditi u najboljem mogućem interesu Republike Srpske, naveo je Dodik.

Kazao je da iza udara na njega stoji EU, pošto taj savez traži bilo kakvu pobedu u svetlu činjenice da trpe poraze od Ukrajine do pitanja tarifa.

- Ovo je politička volja moćnika. Ja ću slušati ono što narod kaže. Nisam počinio nikakvo krivično delo, a terete me zato što se ne sviđam Šmitu. Ovo samo služi za eliminaciju Republike Srpske, i to neće stati, šta god ja uradio. Očigledno je da je napravljen novi dualizam između RS i BiH. Da se ne može imati ni minimalno prihvatanje gornjih insitucija, i da stranci mogu komotno da pogase svoje telefone što se tiče razgovora sa nama. Ja lično ih odbacujem, a to savetujem i svojim saradnicima. Mi ćemo paziti kako se krećemo, nismo bez alternative - kazao je Dodik.

Dodik kaže da su sve sudije koje su mu presudile muslimani.

- Oni žele da me politički eliminišu, iako znaju da presuda može biti oborena vrlo lako na višim sudovima za ljudska prava. Pozivam narod da ostane miran, da se okupimo oko Republike Srpske. Zahvaljujem se PDP koji je rekao da neće izaći na izbore ako se raspišu. Ja kažem da se izbori neće održati dok sam ja predsednik i obaram funkciju. Tražim i da se angažuje policija i da ne dozvoli bilo kakvo glasanje, pa mogu da glasaju van Republike Srpske - rekao je on.

Dodik kaže da Republika Srpska mora da uzvrati, i da se nadvila velika opasnost nad srpskim entitetom.

- Udaraju na najjače političke ličnosti, a posle će preći na ostale. Od opozicije ne očekujem ništa, osim da seiri i uživa u ovome što se dogodilo. Očekujem podršku Srbije, obratiću se za podršku Rusiji, pisaćemo pisma i novoj američkoj administraciji. Ovo ima veze sa muslimanskim nastojanjima da dominiraju BiH.

- Srbima u Republici Srpskoj kažem da ako se ne osvestite, za 5 godina ćete doživeti egzodus, i biti manjina. Njima je plan rasta služio SDA a ne SNSD... Ovde neće opaliti nijedna puška, naša najveća snaga je okupljanje. Ostaćemo zajedno. Nakon 6 godina kada se vratimo na izbore, imaćemo jednu drugu platformu. Ali se nadam da do tada neće biti BiH, barem neće biti suda i tužilaštvaHvala lepo - rekao je Dodik.

Prvo se javnosti obratio Dodikov advokat, koji je rekao da su telefonom obavešteni.

- Mi smo očekivali pravo, nažalost dobili smo ne-pravo. Pravni tim predsednika će nastaviti sa raspoloživim pravnim sredstvima, a tražićemo i privremenu meru da se zadrži izvršenje presude do odluke Ustavnog suda - kazao je on.

Željka Cvijanović je poručila da je ovaj proces bio politički montiran i namešten.

- Ovo je politička odluka, i naravno da političke odluke podrazumevaju političke kvalifikacije. Ja želim da kažem da mi imamo rešenje, i želim da poručim ljudima u SNSD da smo bili i ostaćemo najjača politička organizacija, ali da nam sledi još bitaka - kazala je ona.

- Ono što ja mogu da kažem je da nas neće uhvatitit nervozne i nepripremljene. Mi ćemo sačuvati mir, ovo je još jedna zamka, i dokaz da im nije stalo do mira. Ova presuda je način da se izazovu sukobi, a mi smo dovoljno pametni da pobedimo ovo - rekao je predsednik skupštine BiH Nenad Stevandić.

Kako kaže, sigurni su da na svojoj strani imaju institucije i narod.

Autor: D.B.