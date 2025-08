OTADŽBINA NAM JE NAPADNUTA! Vučić u Žitorađi: Imamo neprijatelje i spolja i iznutra – dok dišem, neću izdati Dodika!

Predsednik Vučić je obišao je danas radove na obnovi kuća izgorelih u požaru u naselju Novo Momčilovo, a potom i u naselju Konjarnik

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je posetio je opštinu Žitorađa.

- Vidim malo i osmeha sad. Brzo smo reagovali - rekao je Vučić tokom obilaska radova.

- Mi smo ovo bukvalno privatno obezbedili, zamolili smo ljude. Brzo se to radi. Tako da sam baš srećan - rekao je Vučić.

- Obezbedili smo kao drugi program 86.000 dinara pomoći za one koji su pogođeni požarima. Video sam da 43 prijave nisu prošle uslove uredbe Vladine, vas bih zamolio da ispravite to, a vas iz Vlade Srbije bih zamolio da pomognete po tom pitanju da to rešimo rekao je Vučić.

Zato bih vas molio da ispravite te papirološke stvari - kazao je on.

Zamolio je lokalnu vlast i Vladu da pomogne tim ljudima da to isprave.

Narod je zatim počeo da deli svoje probleme koje ima sa predsednikom Srbije.

Govoreći o hapšenju Dodika i Momirovića Vučić je rekao da je presuda Milorada Dodika nešto očemu će nacionalni savet za bezbednost doenti svoje odluke i zaključke.

Vučić je u jednom trenutku telefonom pozvao Vladimira Lučića, generalnog direktora Telekoma i lično mu poručio:

"Manje za fudbal, manje za košarku, više za narod", rekao je predsednik tokom razgovora sa Lučićem.

O presudi protiv Dodika

- Presuda protiv Milorada Dodika je nešto o čemu će i Savet za nacionalnu bezbednost doneti svoje zaključke. Pitanje je hoćemo li sutra sve završiti do 12 sati, ali pokušaćemo. Srbija se od 2008. godine nalazi, prošli smo kroz brojne krize, od poplava, migratorne krize, korone, ukrajinskog rata, mnogih stvari koje su bile teške, različitih provokacija koje su protiv mene izvodili. Ali, Srbija od 2008. nije bila u tako teškoj situaciji. Pod velikim pritiskom se danas čitavo poslepodne nalazi cela naša zemlja i državno rukovodstvo i ja posebno, od stranaca koji žele da narede reakciju RS, a ja jedino mogu da vam kažem jer to će biti odluka kolektivnog tela, da dok dišem i dok kap krvi teče mojim venama, neću dozvoliti da iz mojih usta izađe pohvalna reč o presudi protiv predsednika republike, entiteta, i ako čekate to od mene, kucate na pogrešna vrata. Možete pritiske da vršite kakve hoćete, bolje je da prestanem da dišem, nego da na takav način izdam uverenja za koja sam se borio ceo život.

- Zamislite da smo osudili samo nekog političkog lidera za verbalni delikt, ne za kriminal, nego za verbalni delikt, možete da mislite kakva bi reakcija bila Evropske unije, ovako sve što za njihovu reakciju mogu da kažem, to je da je sramotno - rekao je Vučić.

- Tražiću pomoć i podršku naroda za sve što nam predstoji. Ne postoji ništa važnije od otadžbine. Volite svoju decu najviše na svetu, a otadžbinu da sačuvamo moramo. Ugrožena nam je, napadnuta i spolja i iznutra i primorani smo da se branimo - rekao je predsednik

O obojenoj revoluciji i ponašanju tužilaštva

- Oni sve vreme pokušavaju da me uhapse, sve vreme to rade zajedničkim snagama. Nego im nikako ne ide. Pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, pa to je samo da se smejete - rekao izjavio je Vučić.

- Što se tiče obojene revolucije i kriminalnog ponašanja tužilaštva za organizovani kriminal, a ne protiv organizovanog kriminala, o tome ću takođe sutra da govorim, kao i o njihovim medijskim poslanicima i o njihovim poslušnicima u okviru Srpske policije. Ono što je za građane važno, to je da sledi vreme odluka, sledi vreme odgovornosti i sačuvaćemo i obraniti Srbiju.

- I želim za kraj da kažem, imaću mnogo razgovora sa svetskim liderima o kojima vas neću obaveštavati večeras i sutra. Ono što je za mene važno, to je da pozovem sve građane Srbije, posebno severnog dela Srbije, sve srpske rodoljube da dođu u 19 sati u nedelju, 3. avgusta, obeležićemo 30 godina od zločinačke operacije "Oluja". Znam da će biti patrijarh srpski, govoriću i ja o svemu što nam predstoji u narodnom periodu - zaključio je Vučić.

Podsetimo, Vučić je ranije rekao da je počela izgradnja kuća u mestima pogođenim požarima, u Žitorađi, Kuršumliji - Topličkom okrugu i najavio je da će otići da ih poseti.

Vučić je kazao da su već počeli privatnim donacijama da pomažu u Topličkom okrugu ljudima čije su kuće izgorele u požaru.

Autor: Dalibor Stankov