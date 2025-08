SRAMNA ODLUKA KOJA TRESE REGION! Orban zagrmeo iz Budimpešte: Poštujte volju naroda Srpske koji je izabrao Dodika!

Vreme je da svi poštuju odluku naroda Republike Srpske, koji je izabrao Milorada Dodika za svog predsednika, rekao je predsednik Vlade Mađarke Viktor Orban.

- U demokratiji nema mesta pravnom lovu na veštice - naveo je Orban na platformi Iks.

It’s time for everyone to respect the decision of the PEOPLE of Republika Srpska, who elected @MiloradDodik as their President.



There is no place for legal witch-hunts in a democracy.