BLOKADERI NASTAVLJAJU MALTRETIRANJE! Došli pred kuće premijera Đura Macuta i Vladimira Đukanovića, uznemiravali ih i BRUTALNO pretili!

Blokaderi u Beogradu nastavljaju da maltretiraju građane, a naročito političke neistomišljenike.

Večeras su došli prvo ispred kuće premijera Đure Macuta, a zatim su produžili na adresu advokata i člana SNS Vladimira Đukanovića. Pritom su uzvikivali uvredljive i preteće poruke.

"Jedva da su se skupili, njih je jako malo. Žao mi je što maltretiraju moje komšije, ja im se izvinjavam jer nije do mene nego do budala koje to rade. Moja deca i supruga su navikli na svakakve gluposti", rekao je Đukanović u uključenju za Informer TV.

Tokom šetnje u blizini Saobraćajnog fakulteta, kod Voždovačkih kapija, građani su izviždali prostorije SNS, a poletelo je i poneko jaje.

Usput su napali i novinarku Informera Branku Lazić, a zahvaljujući brzoj intervenciji policije, napadač je uhapšen.