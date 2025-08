Srpsku treba ugasiti, BiH mora da bude unitarna! Tajkunska novinarka napala Vučića: Zašto predsednik Srbije brani Dodika?! (VIDEO)

Marina Fratucan, novinarka N1 i veliki fan blokadera, otvoreno priželjkuje gašenje Republike Srpske i pravljenje unitarne Bosne i Hercegovine!

Komentarišući sramnu presudu Miloradu Dodiku, ona je navela da se njemu ni za šest godina ne sme dozvoliti da se bavi politikom.

- Ključno je da BiH uspostavi suverenitet na celoj svojoj teritoriji, dok god jedan deo teritorije ne funkcioniše unutar zajedničke države, BiH će biti u problemu - kazala je on.

Fratucan nije propustila priliku ni da napadne predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je kriv samo zato što je digao glas protiv nepravde koja je učinjena Dodiku.

Napad na Vučića

- Zašto Vučić brani Dodika, on je iz druge države! Dodik i Republika Srpska su krivci u BiH jer šire nacionalizam - rekla je između ostalog ona.

"Kosovo nije srce Srbije"

Ona se osvrnula i na proteste i otkrila suštinu blokaderske politike - da Kosovo nije Srbija.

- Tekovina ovih studentskih protesta je dobra saradnja sa Bošnjačkim studentima iz Novog Pazara, i to možda ne razumeju svi, ima i onih koji koji se busaju u nacionalna prsa! Haha, a čak sam videla i one koji crtaju kartu Srbije a onda stave srce tamo gde je Kosovo. Ne smemo da dozvolimo da to preovladava i ne treba se povlačiti nacionalizmu i desničarenju - kaže miljenica blokadera.

Gašenje proteste

Uz sve ovo, ona je izrekla i jednu istinu - da se protesti gase.

Autor: Iva Besarabić