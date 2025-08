U vukovarskom Sabornom hramu episkop osečkopoljski Heruvim služeo je parastos poginulima u zločinačkoj akciji "Oluja", u spomen na stradanje našeg naroda na prostoru Banije, Korduna, Like i Dalmacije

-Ovaj parastos koji danas odslužismo ovde u vukovarskom Sabornom hramu jeste simbol i spomen na stradanje našeg naroda na prostoru Banije, Korduna, Like i Dalmacije. Svakako da iz tog i tolikog stradanja vaskrsava Hristos, vaskrsava nada i ljubav Božija- i to bez obzira na veličinu toga stradanja- a ono je zaista veliko i oseća se i u današnjim danima tuge i boli kroz koje prolazimo. Ne možemo mi danas biti radosni niti imati naročite pozitivne emocije, ali iz ovog velikog prostranstva tuge u koje je smešten sav naš svetosavski rod, treba da gledamo ka Hristu, Hristu kao večnom Dobru, kao Svetlosti koja će obasjati tamu svega onoga kroz šta je naš narod prošao, počevši od ovog nesrećnog egzodusa koji se desio, kada je, gotovo u danu, naša Otadžbina Srbija postala večno stanište našem mučeničkom i stradalnom krajiškom narodu. Uz napomenu da ne zaboravimo sve nevino postradale žrtve koje su pratile tu zlonamernu vojnu operaciju nazvanu “Oluja”, treba biti oprezan da nas sva ova tuga i žalost nipošto ne oslabe i ne pokolebaju jer to je naš Krst koji nosimo i naš put ka večnosti koji nas vodi ka Carstvu Božijem- poručio je.

Pored vernog naroda na Liturgiji su bili prisutni i politički i diplomatski predstavnici srpskog naroda: konzul Republike Srbije g. Igor Lazarević, bivši predsednik SDSS g. dr Vojislav Stanimirović i drugi visoki predstavnici političkog i društvenog života srpske zajednice vukovarskog kraja.

Autor: D.B.