Hrvatska zločinačka vojno-policijska akcija Oluja, sprovedena u avgustu 1995. godine, ostavila je za sobom hiljade stradalih i stotine hiljada proteranih Srba sa vekovnih ognjišta.

Sava Stambolić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je večeras u Specijalnoj emisiji na TV Pink da da srpska država nikada neće slaviti zločine, dok Hrvatska to radi na drugačiji način.

- Franjo Tuđman je pred sam početak akcije rekao da Srbi treba da nestanu - rekao je on.

Gotovina je od puštanja na slobodu, davao dvosmislene izjave, napomenuo je Stambolić.

- Jasno je bilo d aoni nikada neće dozvoliti sebi d akažu d aje to bio zločin, i sada vidimo jedinstvo državnog vrha... - rekao je potom.

Okupljaju Hrvate oko negativne emosije povodom ''Oluje'', dodao je on.

- Sremski Karlovci su jedno od najboljih mesta, jer su oni duhovni centar, srpski aksiom, koje je vekovima okupljalo Srbe - rekao je Stambolić.

- Decu moramo da obrazujemo. Neke sudbine sam video, ali naša deca ne znaju za sve to. Sa Hrvatske strane se usađuju neke stvari i mladima, videli smo na Tomsponovom koncertu. Sada je vračen na scenu, podržan sa vrha. Antisrpski narativ je obnovljen i glorifikovan- rekao je on.

- Kao da mi kvarimo idealan jugoslavizam, njih to ne zanima. Njih ne zanima da ovde nešto kupe. Vučić je kao ličnost pokrenuo sve ovo, ali se potrudio da stvori sistem koji će u narednim decenijama da se bavi kuturom sećanja - rekao je Stambolić.

Politički filozof Dragoljub Kojčić naveo je da je nacionalna ideja Hrvatske zasnovana na ideji etničkog čišćenja.

- Njavažnije je da je personifikovano u liku Ante Pavelića i njegovih, koji su bili pod njegovim duhovnim pokroviteljstvom - rekao je on.

- Ponajmanje je bilo Hrvata, ta ideologija se kasnije zaoštravala, i danas je drugačija situacija... Zaista, to je bila ta čuvena Pavelićeva ideja... Oni su više pobili i proterali... Kriminogeno je proterivanje, ubijanje, ali i asimilacija... - rekao je potom.

Oni su to sproveli u delo, a ono što mene dodiruje, naročito na ovaj tužni jubilej, kakve su posledice toga što je Hrvatska uradila u modernom svetu, naveo je Kojčić.

Gotovina je i danas aktivni činilac, naveo je potom.

- Najvažnije je ne samo da nije dovoljno što su nas proterali, i napravili etnički čistu hrvatsku, a sada hoće da promene istoriju, da predstave da je to nešto drugo. Svojatanje, naše istorije, uzimanje naših naučnika... Sportisti... - rekao je Kojčić.

- Oni nemaju istorijski koren na kon mogu da dižu identitet, tu je samo antisrpski narativ. Oni i dalje vode antisrpsku politiku - rekao je Kojčić.

- Ovo je bio govor koji predstavlja sintezu svih okolnosti u kojima se Srbi nalaze. On je napravio do sada ogromne stvari, i to mu daje argumente, i zato sme da kaže da u Srbiji više neće biti Oluja - rekao je Kojičić.

On ima interakciju sa narodom, nacijom, jedna jedina rečenica ne može da s eprotumačikako ne treba, rekao je Kojčić.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović kaže da je Tesla živeo u vreme Šumanovića, prošao bi kao on.

- Hrvatska, cela istotija, kada se pogleda unazad. Od izmišljanja kraljeva, pošto Tomislav nije postojao... Kod njih je sve fejk, sve se svodi na divljaštvo, ustaštvo i gencoide, a to je tužno i žalosno - rekao je Milovanović.

Međutim, iako su takvi kakvi su, oni su nagrađeni ulaskom u Evropsku uniju, dodao je on.

- Pročitao sam na hrvatskim portalima neke izjave Tome Medveda koji kaže da je Oluja jedna akcija koja je osvetlala obraz Evropi i da nisu oni Sre oterali... Valjda su se oni sami spakovali i otišli - rekao je on.

Tamo je desetine hiljada ljudi, ogroman je skup, dodao je Milovanovi.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić istakao je da Hrvati stalno spominju svoje nestale, a srpskim nestalim žrtvama se nema pojma.

- To je činjenica. I ne postoji u EU ništa o tome, osim što nekada vlada Austrije brani neke nešto, za Tompsona.Austrija još i po neki glas pusti - rekao je potom.

