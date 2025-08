Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio okupljenima na obeležavanju Dana sećanja na Srbe stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

U Sremskim Karlovcima danas se obeležava Dan sećanja na Srbe stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

Obeležavanju su prisustvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, a parastos stradalima služio je patrijarh srpski Porfirije.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić se obratio okupljenima na obeležavanju Dana sećanja na Srbe stradale i prognane u hrvatskoj oružanoj akciji "Oluja".

- Dragi narode, opet je kiša. Valjda neki Kinezi i drugi narod kažu da je dobar Božiji znak i nikada nas ovoliko nije okupilo na obeležavanju Oluje. Čudno mi je kad su mi rekli koliko je ljudi ovde, a onda kad sam video koliko ih nije ni stiglo. Hvala vam! Ja neću dugo, govoriću nešto drugačije, iz srca i duše!

- Hvala svim Krajišnicima koji su sa nama, u našoj Srbiji širom bivše Jugoslavije i svuda u svetu. Hvala koji živite u našoj Srbiji, na ljubavi, na svemu što ste dali svojoj zemlji. Ogromno je krajiško srce, a u njemu je ljubavi najviše za Srbiju. Hvala što doprinosite napretku Srbije, što dajete svoju decu Srbiji i što je volite i što ste je voleli više od svojih domova, jer ste hteli sa svojim narodom da živite. Izvinite što vas nismo dočekali kako priliči - rekao je.

Kako je istakao, zahvalio se što su sve istrpeli, i što su uvek uz svoju zemlju i narod.

- Govoriću o nepravdi i sve što su Srbima uradili u prethodnih 30 i više godina. Uništili su nam Jugoslaviji, rekavši pocepaćemo ih, što bi Srbi živeli u jednoj državi. Kad su kovali da unište Krajinu, završili su to u nekoliko dana, i više niko nikada nije pomenuo ružičaste i zaštićene zone UN, briga ih nije bilo što su Srbima garantovali sigurnost. Nikada nisu o tome govorili, već kako je veličanstveno ubiti 2.500 hiljade ljudi i proterati 250.000 ljudi. I naterali su nas da ćutimo!

Rekli su da gledamo u budućnost, rekao je Vučić.

- Prvo ćemo da vas bombardujemo, bez dozvole UN, baš nas briga za Povelju, međunarodno-pravni poredak, zašto? Pa može nam se! Pritom ćemo da vodimo najžešću propagandu da su to varvati koje moramo da srušimo. Onda ste nam rekli samo promenite vlast u Srbiji, Kosovo je vaše, kad su vam Srbi poverovali vašim bezobraznim lažima, a onda ste rekli ni CG ne može da ostane uz vas. Gledajte u budućnost, konačno imate svoju samostalnost, a onda dve godine nema ništa od toga, uzećemo vam 14 odsto teritorije i da vam otmemo Kosovo - istakao je.

Podsetio je koliko je zemalja priznalo nezavisnost Kosova.

- Nijednom nisu dali da na miru Dodik završi svoj mandat, od toga kako su se odnosili prema Radovanu Karadžiću, kako je završila Biljana Plavšić. Sit sam tih laži, imam 55 godina, vladavina prava... Zamislite da smo mi u našoj zemlji da smo nekoga zbog verbalnog delikta osudili na dan zatvora, a ne predsednika opštine, ili pripadnika druge nacije, rekli bi nam "kršite sve međunarodno-pravne norme", ali nemojte da nam vređate inteligenciju. Ja vam kažem ne razumete šta se zbiva u duši srpskog naroda!

- Mi mali smo ti koji greše, ali zato što nećemo da budemo sluge i podanici. Srbi hoće svoju slobodu i ne pita za cenu i naučite to već jednom! Kažu "vladavina prava", a vladavina prava je to da se nasmejete, a zaboravili ste ovo — pre 3 i po godine smo imali izbore na severu KiM, priznali su izbore sa 2 odsto izlaznosti, i to je bila demokratija? Sram vas bilo, barabe! Vodili ste me u Moldaviju, rekli ne, nećemo to prihvatiti, strpite se. Nisu se desili izbori, četiri godine su okupatori upravljali tim opštinama - rekao je i dodao:

- Našli su sluge, ali malo takvih ima. Najveći deo srpskog naroda neće da se odrekne svog srpskog imena i prezimena, i ne diramo u tuđe države, samo hoćemo da čuvamo svoje srpsko ime i prezime. Ne razumete šta radite, mislite da možete da nas unizite i uplašite, ali nećemo da vam služimo. Daćemo sve od sebe da čuvamo mir, i molim Dodika i sve u RS da čuvaju mir. Molim sve u Republici Srpskoj da se borite za očuvanje i opstanak RS. A ja imam odavde da poručim — samo da vam kažem, garantujem u ime Republike Srbije i u moje ime biće i živeće Republika Srpska i ništa joj nećete moći, svi zajedno!

Vučić je dodao da je narod primetio da kad god hoće nešto Srbima da kažu, "ovi" iz regiona kažu "ponovo ćete na traktore".

- To su izveli kad je Srbija bila slaba. A danas kažem trudićemo se da razvijamo prijateljstva, ali verujemo sebi i svom rodu. Čuvaćemo mir i stabilnost, ali ćemo biti jaki i sposobni da svoju zemlju odbranimo mnogo bolje nego što smo uspeli pre 26 i 30 godina. Srbija snaži i jača i već 20. septembra ćete moći u Beogradu da vidite kakvu ste narodnu armiju stvorili. Ta Vojska služi da čuva i brani svoj narod, i hvala vam na tome, i hvala vam što smo danas po ovakvom vremenu obeležili ovaj tužan dan!

Istakao je da je ponosan što se neki naslađuju, jer imamo za čim da plačemo ali i da imamo zbog čega da sa osmehom gledamo u budućnost.

- Krajiška deca žive u slobodnoj zemlji u kojoj ljudi mogu da dišu i govore, u kojoj mogu da imaju srpsko ime i prezime. I ovaj zvona karlovačka koja me opominju — onima koji prizivaju Oluju u Srbiji i RS, rekao sam bezbroj puta, molim vas ne pokušavajte, nijedna vam više Oluja uspeti neće. Nikada više slobodu Srbinovu vam nećemo dati da ugrozite! Hvala vam što ste ovde večeras! Mi ćemo da gradimo našu zemlju, čuvaćemo Srpsku i Srbiju. Živela Srpska i živela Srbija! Beskrajno vam hvala - završio je.

Sutra se navršava 30 godina od početka hrvatske vojno-policijske operacije "Oluja", koja je dovela do egzodusa više od 200.000 Srba iz Hrvatske.

Operacija "Oluja" je počela 4. avgusta 1995. rano ujutru, ofanzivom hrvatske vojske i policije i jedinica Hrvatskog veća odbrane (HVO) na područja Banije, Korduna, Like i severne Dalmacije, koja su bila deo međunarodno nepriznate Republike Srpske Krajine (RSK).

Hrvatska je tom operacijom, u kojoj je učestvovalo 138.500 pripadnika hrvatske vojske i policije i HVO, uspostavila kontrolu nad poslednjim delovima teritorije koje su držali pripadnici Vojske Republike Srpske Krajine.

Vlada Srbije navela je da su Sremski Karlovci odabrani za obeležavanje 30. godišnjice "jednog od najtragičnijih pogroma nad srpskim narodom u novijoj istoriji" kao "vekovno saborno mesto srpskog naroda, simbol duhovne snage i kulturnog identiteta".

"Akcija 'Oluja', koja je sprovedena u avgustu 1995. godine, ostavila je za sobom hiljade stradalih i stotine hiljada Srba proteranih sa vekovnih ognjišta. Pamtimo sa tugom i poštovanjem sve žrtve i stradalnike i ostajemo čvrsto posvećeni očuvanju istine, pravde i sećanja", navodi se u najavi događaja na sajtu Vlade.

Autor: D.B.