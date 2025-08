'OVO JE ONO ŠTO MENJA LICE SRBIJE' Vučić obišao radove na brzoj saobraćajnici Slepčević - Badovinci: Kao na pisti za Formulu 1!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci.

- Ovo je velika stvar! Odlično ste ovo uradili i brzo! Ovo znači da smo celu Mačvu i Podrinje premrežili brzim saobraćajnicama i auto-putevima. Kad se završi Kuzmin-Sremska Rača, mart, april, 19 kilometara i ovde 15,3 to je skoro 35 kilometara, da otvorimo sledeće godine. Time smo i Srem i Mačvu premrežili i sve ono što nas vezuje sa RS i BiH. To smo vekovima izbegavali, nikakvu vezu skoro nismo imali, najslabija veza je išla prema tom delu.

- Skoro je neverovatno kako se sve gradi i kako izgleda. Brzo ste ovo uradili i srećan sam zbog toga. Ljudi su oduševljeni putem do Loznice. Kad brže idem, uvek me iznenadi kružni tok, ne vozim sam, srećom.

- Kao na pisti za Formulu1, kad zasija asfalt. Najtamnije boje, a bukvalno sija. Nekad sam voleo miris uštipaka, a sad miris asfalta obožavam. Niko ovo nikada nije ni očekivao, nece ni da priznaju. Kad se završi Mačva, Srem, Kuzmin-Sremska Rača... Ovo ovde je blago za Mačvu, uz Srem, Banat i Bačku ovo je poljoprivredno najrazvijeniji kraj, najvažniji. Ovo je za nas važno i zbog veza sa RS i BiH, zbog samog povezivanja naših gradova. Ko živi u Šapcu može bez problema da radi u Beogradu, to vam je 35 minuta. Važno je bilo zbog Podrinja, Ljubovije, Osečine, Bajine Bašte, da uradimo tih 22 kilometara Loznica-Mali Zvornik, time uvezujemo i Banju Koviljaču, ceo taj deo postaje neuporedivo atraktivniji. Onda će nam u budućnosti ostati da vidimo šta da se uradi sa Debelim brdom.

- Bio sam u poseti porodici Radan juče, divna porodica, u komšiluk njihov doselila se krajiška porodica iz Australije, sa tri ćerke, tri zeta doveli i osmoro unučadi. To je 16 njih koji su se vratili u Srbiju. Sve se više ljudi vraća, iz Kanade, Amerike, evropskih zemalja, to je dobra vest. Da imamo više dece i bićemo spaseni, ponekad se pitam za koga sve ovo i pravimo.

- Njima se žurilo jer su napravili dogovor to vam je taj deo uvezane, da ne kažem mafijaške strukture u tužilaštvu. Znali su da moraju da završe u petka, da bi imali svog sudiju koji će da odredi pritvor. Zato je bio potreban potpis, otišao da se brčka na Sardiniju, da okvasi noge, ali nije on potpisao, nego je neko za njega potpisao. To vam govori o žurbi i kako je to rađeno. Danas im je dan za tu "oluju" čekam da vidim kako će da im ide ta "oluja".

- Što se tiče poraza, svaki poraz priznam i vidim ishod buduće pobede. Za razliku od njih ja sam 2004. priznao poraz sa 0,3 odsto razlike, niti sam plakao niti dramio, nego čekao da pobedimo, tako to rade gospoda. Što se poraza tiče, možda dobro ne vidim, moraću da uzmem bolje naočare i da to sagledam njihovim očima. Doneli su poraz svima nama što su nam uništavali univerzitet, devet meseci razarali ekonomiju, naneli poraz jer ćemo da imamo nešto manje plate i penzije... Čini mi se da im je sve teže da izbegnu poraz kad god da budu izbori. Kada su govorili da pobeđuju na beogradskim izborima i da je sigurno, rekao sam da ne ponavljaju i da će da izgube ubedljivije i tako je bilo. Svakoga dana njihovog ludovanja, divljanja i maltretiranja idu u kanal sve dublje, narod vidi ko je odgovoran, ko je ozbiljan, posvećen. Što se vanrednog stanja tiče, nikada nije bilo opcija, niti me to interesuje. Oni su uvodili vanredno stanje, nisu mogli da obezbede sigurnost za građane.

O izjavama Vladete Janković

O događajima u Splitu

- Ima tu jedna stvar, verujem da je bilo mnogo naivnosti kod naših ljudi. A što se tiče Evrope, svi će da se prave ludi i blesavi. Mi ne baštinimo takve vrednosti. Ponosan sam što je Srbija uvek bila glavna brana fašizmu i nacizmu. Znate zašto je bilo tako glasno? Zato što je nestala struja i svi su iskreno pokazali šta misle. Vi dobro znate da je Linc po dolasku Hitlerove soldeteske, imao konkurenciju samo u jednom gradu. Ponosan sam što smo uvek bili na suprotnoj strani od tih nacista i bićemo uvek.

- Srbija radi na stabilizaciji prilika u regiona, ali Srbija nije više džak za udaranje. Da li sam nekoga uvredio izgovarajući činjenice, meni je drago da sam juče govorio istinu. Onaj kome pobiju celu porodicu, na kraju mu lupe šamar. Istina nema dve strane, istina je jedna. Važno je da smo imali dovoljno vremena da Srbiju podignemo, obnovimo, jer ono na šta nisu računali su srpski neimari, marljive ruke srpskog naroda, ljudi koji podižu puteve, pruge... Gladali smo snažnu vojsku, predstavljanje, u nekim segmentima imaju nedostatke, a videćete i našu vojsku uskoro u nekim segmentima značajno snažniju. Radimo na tome da nedostatke popunimo i ispravimo. I danas smem da kažem pred svima Kosovo je Srbija, da se ne stidim, a da li je neko uvređen, šta da radim. Ovo je ono što menja lice Srbije, 2027. godine svoju zemlju nećemo moći da prepoznamo. Potrebno nam je još fabrika, da ljudi žive još bolje, zato mi je smetalo ovo urušavanje Srbije prethodnih meseci.

Brza saobraćajnica Slepčević - Badovinci biće duga 15,3 kilometara, a kao krak brze saobraćajnice Šabac-Loznica predstavlja još jednu vezu sa Republikom Srpskom.

Saobraćajnica je projektovana kao put sa po dve trake u svakom smeru, što omogućava brzinu kretanja do 100 kilometara na sat, a u okviru projekta predviđena je izgradnja pet mostova i četiri kružna toka.

Predsednik se pred početak obilaska radova oglasio na zvaničnom Instagram nalogu i istakao da će krak brze saobraćajnice od Slepčevića do Badovinaca povezati brzu saobraćajnicu Šabac-Loznica sa graničnim prelazom Badovinci (RS), odnosno sa graničnim prelazom Pavlovića most (BiH) čime se ostvaruje još jedna veza sa Republikom Srpskom, pored veze koju ostvaruje brza saobraćajnica Šabac-Loznica sa graničnim prelazom Trbušnica (RS), odnosno Šepak (BiH).

