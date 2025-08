Ministar finansija Siniša Mali uputio je reči podrške ministru Darku Glišiću koji je jutros doživeo moždani udar uživu u emisiji na TV Pink.

- Mom prijatelju Darku želim puno snage da izdrži u ovim najtežim trenucima. Znam da on to može, jer on je veliki borac koji će i ovu, najvažniju bitku uspeti da dobije - napisao je Mali.

