'GLIŠIĆ NA RESPIRATORU NA INTENZIVNOJ' Lončar izneo najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obratio se iz Urgentnog centra, i izneo najnovije informacije o zdravstvenom stanju ministra za javna ulaganja Darka Glišića, koji je zbrinut u ovoj ustanovi, nakon što je jutros doživeo težak moždani udar tokom gostovanja na Pink televiziji.

- Ministru je pozlilo, on je dovezen u Urgentni centar, urađena je dijagnostika. On je bio u lošem stanju, bez svesti, utvrđeno je da se radi o moždanom udaru, ali nije bio to jednostavan moždani udar, dva krvna suda su bila oštećena, jedan veliki krvni sud, koji je kompletno bio zapušen, ali i drugi manji krvni sud, koji ne samo da je bio zapušen, nego i oštećenje zida tog krvnog suda, koje je krvarilo. On je uveden u salu, započeta je intervencija, koja je bila izuzetno komplikovana, trajala je mnogo duže nego što uobičajeno traje, ali srećom, stručnjaci koji su radili su uspeli da reše problem oba krvna suda su zbrinuta, imaju protoke sada i zbrinuto je krvarenje sa manjeg krvnog suda. Glišić je i dalje u izuzetno teškom stanju. Zbog svog stanja, zbog svega što se desilo, da bi intervencija protekla kako treba, on je morao da bude intubiran, na respiratoru. On je i dalje u intenzivnoj nezi, na respiratoru i zbog kompleksnosti situacije, one će minimum do sutra ujutru biti na respiratoru, na intenzivnoj nezi, intubiran - kazao je Lončar.

Ministar kaže da predstoji ozbiljna borba.

- Urađene su intervencije koje se rade u malo centara u svetu. Dobra stvar je što je došao na vreme, te intervencije imaju bolji rezultat, kada se urade što pre. U maksimalno kratkom roku je sve odrađeno. Ostaje njegov dalji monitoring, njegovo dalje lečenje. Uzrok je otklonjen, videćemo kako će reagovati njegov organizam. Ako ne bude nekih nepredviđenih okolnosti, mi ćemo vas sutra ujutru obavestiti o njegovom stanju - rekao je Lončar i dodao da lekari ne mogu da daju nikakve prognoze.

- Mi se bukvalno borimo iz sata u sat. Nećemo davati nikakve prognoze. Naše je da uradimo što medicina poznaje, tako ćemo se i ponašati - zaključio je ministar Lončar.

Autor: Dalibor Stankov