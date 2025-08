PROBUDIO SE DARKO GLIŠIĆ! Prve informacije nakon operacije – evo u kakvom je stanju ministar

Ministar Darko Glišić je hitno operisan u Kliničkom centru Srbije nakon moždanog udara.

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić probudio se nakon operacije usled moždanog udara i u svesnom je stanju, ali otežano govori, saznaje Informer.

Ministar se i dalje nalazi u životnoj opasnosti.

- Kako saznajemo, vitalni pokazatelji su bolji nego što su bili jutros, ali se Darko Glišić i dalje nalazi u životnoj opasnosti. Lekari ne mogu da daju konkretnije prognoze. Nadamo se da će sve biti u redu - naveo je glavni urednik Informera Dragan J. Vučićević.

Podsećamo, ministar Darko Glišić imao je moždani udar tokom gostovanja uživo u emisiji na TV Pink, a kako je saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar nakon operacije u Kliničkom centru Srbije, sledeća 24 časa su ključna.

- Operacija je završena, trajala je duže od očekivanog, ali ono što je najbitnije je ono što smo hteli da postignemo zahvatom je uspelo. Izuzetno komplikovana operacija, radilo više timova, imao je i tromb i krvarenje, on je intubiran, na respiratoru i na odeljenju intenzivne nege, gde će se nastaviti borba za njegov život. Nama je bilo najbitnije da rešimo zapušenost krvnog suda, to je krvni sud koji je dovodio krv do mozga, centar za govor i bez toga bi šanse bile nikakve. Postoji drugi sud koji je bio i proširen i u njemu se nalazim trombna masa, koji je i krvario. To je bio naš osnovni zadatak, da se to reši. Predstoji period kada mora njegov organizam da se bori i izbori sa onim što je doživeo. Na vreme se javio i to je urađeno u prvih nekoliko sati - rekao je Lončar danas u toku dana i dodao:

- I dalje je u teškom stanju, morao je da bude intubiran, na respiratoru. I dalje je u Intenzivnoj nezi, na respiratoru i zbog kompleksnosti situacije i procedure će minimum do sutra ujutru biti na respiratoru. Predstoji jedna ozbiljna borba. Ljudi koji su radili, naši stručnjaci su zadovoljni. Urađene su intervencije koje se rade u malo centara u svetu. Uzrok je otklonjen ali videćemo kako će reagovati njegov organizam. Nemojte da me pitate za prognoze, borimo se iz sata u sat, naše je da uradimo što medicina zna.

Autor: Dalibor Stankov