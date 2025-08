ALEKSANDAR VUČIĆ PROGNOZIRAO MEČEVE ZVEZDE I PARTIZANA, A ONDA OTKRIO: Vlasnik čuvenog kluba želi od Loznice da napravi tim za Evropu

Vučić je otkrio da bi Fudbalski klub Loznica uskoro mogla da dobije novog Vlasnika, Sergeja Lomakina

Presdsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom gostovanja na TV Prva dotakao se i sportskih pitanja.

Crvena zvezda večeras od 20.30 časova gostuje Lehu u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a Partizan dan kasnije od 21 čas u Beogradu dočekuje Hibernijan u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

- Hibernijan je latinski naziv za Irac. Oni su katolički deo Edinburga. Imate Harts, Škotlanđani, protestanti. To je zanimljivo. Mislim da je Partizan jači, mlađi i u znanju bolji. Mislim da je Zvezda ukupno bolja od Leha, ali neće biti laka utakmica. Nisam ekspert, možda bih više mogao da pričam o košarci, a ovo mogu da govorim kao navijač.

Vučić je potom otkrio da bi Fudbalski klub Loznica uskoro mogla da dobije novog Vlasnika, Sergeja Lomakina. Njegov Pafos je u utorak priredio veliku senzaciju i kao gost savladao Dinamo iz Kijeva u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Pobednik ovog dvomeča igraće protiv boljeg iz duela Crvena zvezda - Leh za ulazak u Ligu šampiona.

- Imam dobru vest za ljude u Loznici. Videli ste juče Dinamo Kijev - Pafos 0:1. Pafos, vlasnik je Lomakin. Imamo te idiotske zakone po kojima nema privatnih klubova, već su sve udruženja građana, čovek je razgovarao sa mnom i prihvatio da i po tim uslovima uđe i pokaže pre promene zakona, da i po takvim uslovima može da pomogne. Loznica je ušla u našu drugu ligu i on hoće da oni za 2-3 godine igraju u Evropi. On je vlasnik Rige iz Letonije i Pafosa sa Kipra koji je pobedio Dinamo iz Kijeva. Voli da dovodi španske trenere da ih uče tehniku, da igraju najbrže moguće. Sad su Lozničani mogli da vide šta njihov novi glavni i odgovorni u klubu, ukoliko se to desi, može da uradi i pobedi velikana kakav je Dinamo iz Kijeva. Moguće je da čeka Zvezdu, ali je svakako veliko iznenađenje da pobedi Dinamu u gostima. To je dobra vest za zapad Srbije. Srećno Zvezdi i Partizanu - poručio je Aleksandar Vučić.

Autor: D.B.