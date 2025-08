AMERIČKI POLITIČAR PODRŽAO DODIKA: Ovo je isto s*anje koje su pokušali da urade Trampu

Nekadašnji guverner Ilinoisa Rod Blagojević, oštro je reagovao na informacije o presudi predsedniku Republike Srpske.

Blagojević je podelio na svom Iks nalogu, izjavu mađarskog premijera Viktora Orbana da ta zemlja ne prihvata presudu i da iza svega stoji Brisel.

- Ovo je isto s*anje koje su pokušali da urade Trampu! - napisao je on na Iksu.

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je danas da bi u Srpskoj, u skladu sa odlukom Narodne skupštine, trebalo da bude održan referendum o njegovoj funkciji.

This is the same shit they tried to do toTrump!



