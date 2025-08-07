AKTUELNO

BLOKADERI SA PRAVNOG SU PRAVI ANTISRPSKI OLOŠ! Objavili najantisrpskiji post, pa su ga obrisali kad se digao narod na noge!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Marko Đoković ||

Blokaderi sa Pravnog fakulteta u Nišu pokazali su svoje najantisrpskije lice

Blokaderi sa Pravnog fakulteta u Nišu su pokazali da ih nije briga za pravdu i da otvoreno brane odluke Centralne izborne komisije BiH protiv Milorada Dodika, koje su u direktnom sukobu sa Ustavom Republike Srpske i Dejtonskim sporazumom. Međutim, nakon što se narod "digao na noge" zbog njihovih reči, oni su objavu obrisali!

Naime, blokaderi sa Pravnog juče sa svojih naloga napisali sledeće:

"Budite spremni i da u Srbiji doživite vrhunac bezobrazluka kakav sada Dodik demonstrira. Lik je bukvalno u fazonu: 'ma kakva presuda bre, ja sam najjači, boli me uvo i za institucije moje zemlje.' Tako će biti i ovde, a ovim hapšenjem se to i nazire".

Korisnici društvenih mreža nisu krili bes, a nakon negativnih komentara objava je ubrzo izbrisana.

