Dosije Koveši: Šta Srbiju čeka ako Dolovac i Nenadić predaju pravosuđe Briselu? (VIDEO)

Laura Koveši je u Rumuniji pretvorila tužilaštvo u politički instrument pod direktnom kontrolom EU, goneći selektivno protivnike evrointegracija, a kako se čini, Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić slede isti model.

Njena uloga u Rumuniji, nije bila borba protiv korupcije već demontaža suvereniteta pravosuđa.

Takozvane pravoslavne reforme postale su izgovor za spoljno upravljanje institucijama, gde Brisel diktira koga treba procesuirati, a koga štititi, navodi se u medijima, a kako kažu, mehanizam "nadzora i provere" je formalizovao taj uticaj.

U Srbiji, Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić slede isti model, gurajući pravosuđe u funkciju političke agende spoljnih centara moći.

Opširinije pogledajte u video prilogu:

Podsetimo, vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac i specijalni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić predstavljaju ono što je Laura Koveši već bila u Rumuniji, mehanizam kroz koji se pravosudni sistem pretvara u instrument spoljne kontrole.