AKTUELNO

Politika

Dosije Koveši: Šta Srbiju čeka ako Dolovac i Nenadić predaju pravosuđe Briselu? (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Laura Koveši je u Rumuniji pretvorila tužilaštvo u politički instrument pod direktnom kontrolom EU, goneći selektivno protivnike evrointegracija, a kako se čini, Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić slede isti model.

Njena uloga u Rumuniji, nije bila borba protiv korupcije već demontaža suvereniteta pravosuđa.

Takozvane pravoslavne reforme postale su izgovor za spoljno upravljanje institucijama, gde Brisel diktira koga treba procesuirati, a koga štititi, navodi se u medijima, a kako kažu, mehanizam "nadzora i provere" je formalizovao taj uticaj.

U Srbiji, Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić slede isti model, gurajući pravosuđe u funkciju političke agende spoljnih centara moći.

Opširinije pogledajte u video prilogu:

Podsetimo, vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac i specijalni tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić predstavljaju ono što je Laura Koveši već bila u Rumuniji, mehanizam kroz koji se pravosudni sistem pretvara u instrument spoljne kontrole.

#Mladen Nenadić

#Srbija

#Tužilaštvo

#Zagorka Dolovac

#model

POVEZANE VESTI

Politika

MARIONETSKI MODEL PO DIKTATU EU: Kako Dolovac i Nenadić sprovode Kovešin scenario u Srbiji

Politika

DEVET MESECI REŽIRANOG HAOSA: Dolovac štiti krivce, Nenadić hapsi, Republika Srpska pod udarom

Politika

N1 OPET LAGAO, KOVEŠI POTVRDILA: EU ne istražuje pad nadstresnice

Politika

Dok Vučića optužuje za udar na pravosuđe, Marinika prikriva kako je Nenadić sa 'blokaderima' montirao hapšenja

Društvo

PINK.RS EKSKLUZIVNO SAZNAJE: Dolovac razrešena dužnosti člana komisije za pravosudni ispit

Politika

Ministar pravde: Nenadić da se izuzme iz predmeta 'nadstrešnica' – ima fotografije sa licima u postupku