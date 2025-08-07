VUČIĆ POSETIO DARKA GLIŠIĆA U BOLNICI! Čvrst stisak ruke i uzdignuta pesnica - 'DARKO NESALOMIVI' (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas ministra za javna ulaganja Darka Glišića u Urgentnom centru.

U opisu fotografije, koja je objavljena na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije, pišu samo dve reči: "Darko nesalomivi".

Pre samo nekoliko dana, Glišić je doživeo težak moždani udar u jutarnjem programu TV Pink i hitno je prebačen u bolnicu.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar oglasio se odmah nakon operacije, istog dana kada je ministar doživeo moždani udar. On je tada otkrio više detalja o stanju Darka Glišića.

- Operacija je završena, trajala je duže od očekivanog, ali ono što je najbitnije je ono što smo hteli da postignemo zahvatom je uspelo. Izuzetno komplikovana operacija, radilo je više timova, imao je i tromb i krvarenje, on je intubiran, na respiratoru i na odeljenju intenzivne nege, gde će se nastaviti borba za njegov život. Nama je bilo najbitnije da rešimo zapušenost krvnog suda, to je krvni sud koji je dovodio krv do mozga, centar za govor i bez toga bi šanse bile nikakve. Postoji drugi sud koji je bio i proširen i u njemu se nalazim trombna masa, koji je i krvario. To je bio naš osnovni zadatak, da se to reši. Predstoji period kada mora njegov organizam da se bori i izbori sa onim što je doživeo. Na vreme se javio i to je urađeno u prvih nekoliko sati - rekao je Lončar pre dva dana.

Mnogi javni i politički akteri pružili su reči ohrabrenja u ovom teškom trenutku.

Među prvima, poruku je uputio Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group.

„Drži se, Dare moj dobri“ - napisao je na Instagramu Željko Mitrović.

Snažne poruke podrške stigle su i iz redova vladajuće stranke:

Miloš Vučević, predsednik IO SNS, poručio mu je: „Darko, brate, bori se kao što si uvek znao – mi iz SNS-a smo tu, uz tebe!“

Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine takođe je među prvima uputila reči podrške Glišiću: „Želim da pružim svu svoju podršku, ljubav i energiju našem Darku i njegovoj porodici… On je jedan od najpredanijih u SNS. Nadam se da ćemo uskoro dobiti dobre vesti.“, napisala je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov