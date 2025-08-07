POLICAJAC IZ NOVOG PAZARA UHAPŠEN NA KOSOVU! Lisice mu stavljene na ruke čim je prešao administrativni prelaz 'Brnjak'

Kosovska policija danas je u popodnevnim časovima uhapsila pripadnika novopazarske policije S. R. na administrativnom prelazu Brnjak.



Kosovska policija uhapsila pripadnika novopazarske policije na Brnjaku

- S. R. je bio zaposlen upravo na tom prelazu. Do hapšenja je došlo nakon što je prešao na teritoriju Kosova, gde ga je odmah lišila slobode kosovska policija - potvrđeno je za agenciju RINA.



Uhapšeni je sproveden u prostorije nadležne policijske stanice, a do ovog trenutka nije saopšten zvaničan razlog njegovog zadržavanja.

Autor: D.B.