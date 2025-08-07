DRAMA U CENTRU NOVOG PAZARA! Usame Zukorlić udario u policiju pa pobegao

Usame Zukorlić, predsednik Stranke pravde i pomirenja (SPP) i ministar u Vladi Srbije, izazvao je saobraćajni udes u Novom Pazaru i nakon toga pobegao s mesta nezgode, saznaje Informer. Prema izvorima, do incidenta je došlo danas oko 11:10 časova, na raskrsnici ulica Rifata Burdževića i Kej 37 sandžačke, u neposrednoj blizini Islamskog centra i sedišta stranke SPP.

Kako se navodi, udes se dogodio kada je Zukorlić upravljajući vozilom marke Audi Q7, koje je registrovano na Stranku pravde i pomirenja, udario u službeni automobil saobraćajne policije – Škodu Superb. Posebno zabrinjava što je prema dostupnim podacima registracija na Zukorlićevom vozilu istekla još 14. februara 2025. godine.

Incident se zbio gotovo ispred prostorija stranke, a svedoci tvrde da je Usame Zukorlić odmah nakon udesa napustio mesto događaja i povukao se unutar zgrade stranke, ne čekajući dolazak policije i ostalih nadležnih službi. Ovakvo ponašanje izazvalo je sumnju da je pokušao da izbegne odgovornost, a neki komentarišu da je želeo i da zataška ceo slučaj.

Prema svedočenjima prisutnih, Zukorlić se vratio na mesto nezgode tek nakon što je policija završila uviđaj. Incident je izazvao veliku pažnju, jer se odigrao usred dana, u prometnom delu grada, pred brojnim građanima koji su sve posmatrali.

Za sada nema potvrđenih informacija o eventualno povređenima, niti je objavljeno da je došlo do većih materijalnih oštećenja. Očekuje se zvanični izveštaj nadležnih organa o ovom slučaju, koji je izazvao ozbiljne reakcije u Novom Pazaru i otvorio brojna pitanja o odgovornosti funkcionera.

Autor: D.B.