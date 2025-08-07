AKTUELNO

ISPLIVAO ŠOK SNIMAK BLOKADERA! Ova hoce da se 'bori protiv ludila u obrazovanju'?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Miloš Cvetinović oglasio se na društvenoj mreži X.

- Šta sam ja sad gledao...

Žena priča o nenormalnosti, ludilu.. onda se okreće i sama od sebe počinje da skače, dok studenti spuštaju glavu od transfera blama, stidljivo se smeju i sami ne veruju

Nemanja Šarović na najbolji način pokazuje kakvi su ovo ludaci.
Hvala ti Nemanja, bravo. - napisao je on na društvenoj mreži X.

#Studenti

#blokaderi

#milos svetinovic

#nemanja šarovic

