ISPLIVAO ŠOK SNIMAK BLOKADERA! Ova hoce da se 'bori protiv ludila u obrazovanju'?! (VIDEO)

Miloš Cvetinović oglasio se na društvenoj mreži X.
- Šta sam ja sad gledao...
Žena priča o nenormalnosti, ludilu.. onda se okreće i sama od sebe počinje da skače, dok studenti spuštaju glavu od transfera blama, stidljivo se smeju i sami ne veruju
Nemanja Šarović na najbolji način pokazuje kakvi su ovo ludaci.
Hvala ti Nemanja, bravo. - napisao je on na društvenoj mreži X.
