Miloš Francuz snimljen na tribinama - bruka i sramota: Ponašanjem objasnio svoj program...

Miloš Jovanović, lider Nove DSS, u narodu poznatiji kao Miloš Francuz, pokazao je koliko nisko može da padne jedan čovek koji pretenduje da bude na vlasti ove zemlje.

Ono što je Francuz uradio moglo bi se jednostavnije opisati kao bruka i sramota, a o čemu je reč postalo je jasno nakon što je u javnost procurio snimak sa jedne utakmice.

Naime, on je prisustvovao tom događaju, ali se trudio da ne upada u oči - nosio je kačket koji je natakao duboko preko čela, a obukao je sportsku odeću kako bi delovao kao i bilo koji drugi navijač.

Međutim, neko ga je ipak primetio i snimio i to baš u trenutku kada je kao i masa razularenih muškaraca oko njega ponavljala kao po naredbi: "Vučiću pe*eru". 

On je tako objasnio svoj program za Srbiju.

