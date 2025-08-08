AKTUELNO

JOVANOV: Da li je izvestilac EP za Srbiju, 'Crna mamba' Tonino Picula, lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima, ili je 'samo' saučestvovao u progonu više od 220.000 Srba sa njihovih ognjišta?!

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na mreži Iks i istakao da je Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio pripadnik hrvatskih "Crnih mambi".

On je, u objavi na društvenoj mreži X, poručio sledeće:

- Da li je izvestilac EP za Srbiju, "Crna mamba" Tonino Picula, lično učestvovao u konkretnim ratnim zločinima, ili je "samo" saučestvovao u progonu više od 220.000 Srba sa njihovih ognjišta? To je jedina tema u vezi sa tom pojavom - rekao je Jovanov na svom X nalogu.

Ko su bile "Crne mambe"

"Crne mambe" nisu ubijale srpske civile samo na Baniji nego i u Pounju, u Republici Srpskoj. Ovaj navod službenik Kancelarije za traženje nestalih lica Republike Srpske Milan Ivančević potkrepljuje podatkom da su "Crne mambe" – elitna jedinica u sastavu Druge gardijske brigade Hrvatske vojske, zvane "Tigrovi" – samo u Kozarskoj Dubici ubile 13 civila. Najstarija njihova žrtva bio je Rade Crljenica, koji je u septembru 1995. imao 79 godina.

