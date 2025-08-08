POKRET SOCIJALISTA: Koliko još puta Picula treba da nas podseti da je ustaša, pa da ga proglasimo nepoželjnim u Srbiji?

Pokret socijalista, čiji je osnivač Aleksandar Vulin reagovao je na to što je izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula čestitao Hrvatima "Oluju" i proterivanje 250 hiljada Srba svojom slikom sa Banije u vojnoj uniformi i sa automatom, kao i na napad Evropske unije na Republiku Srpsku

- Koliko još puta Picula treba da nas podseti da je ustaša, pa da ga proglasimo nepoželjnim u Srbiji? Koliko puta zapadne službe treba da izvedu obojenu revoluciju, pa da donesemo zakon o kontroli finansiranja nevladinih organizacija? Koliko puta EU treba da podrži prevrat u Srbiji, pa da odbacimo nametnute zakone u pravosuđu i obrazovanju? Koliko puta EU treba da pokuša da nam otme Republiku Srpsku, pa da prekinemo sa EU integracijama i postanemo istinski saveznici Rusije i Kine? Srbi, šta vam nije jasno? - rekli su iz Pokreta socijalista.

Autor: Iva Besarabić