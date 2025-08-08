AKTUELNO

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO TELEFONOM SA PREDSEDNIKOM ZAMBIJE: Hičilema stiže u Srbiju, spremnost za unapređenje trgovinske razmene

Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Republike Zambije Hakaindeom Hičilemom.

- Dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Hičilemom o globalnim i regionalnim pitanjima, bilateralnim odnosima i saradnji, kao i o njegovoj predstojećoj zvaničnoj poseti Srbiji. Izrazili smo spremnost za unapređenje trgovinske razmene, kao i razvoj drugih vidova saradnje u oblastima odbrane, obrazovanja, kulture - istakao je Vučić.

On je zahvalio Zambiji na principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova.

- Tema sastanka bio je i EXPO2027. Istakao sam da Srbija ceni učešće Zambije na ovoj prestižnoj manifestaciji, kao i da ćemo učiniti sve kako bi se gosti predstavili na najbolji mogući način. Nastavljamo da gradimo mostove prijateljstva između naša dva naroda.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#Predasednik

#Razgovor

#Srbija

#Zambija

