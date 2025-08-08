'Kosovo nije srce Srbije, ne zatrpavajte nas propagandom' Opozicioni novinar otkrio šta blokaderi misle o KiM

Opozicioni novinar Predrag Aleksendrić pokazao je pravi stav blokadera o Kosovu i Metohiji svojom objavom na društvenim mrežama.
On se oglasio na "Iksu" i Kosmet nazvao "balastom Srbije".
- Otkad znam za sebe, Kosovo je balast, a ne srce Srbije. Srce Srbije je Kragujevac i Šumadijski okrug. Prestanite više da nas zatrpavate propagandom - naveo je Aleksendrić.
Autor: Iva Besarabić