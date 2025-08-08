AKTUELNO

Politika

Vučić: Srbija se ne meša u odluke rukovodstva Republike Srpske

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se Srbija ne meša u konkretne taktičke ili bilo kakve akcije koje preduzima rukovodstvo Republike Srpske ili političke snage u Republici Srpskoj.

"Naše je da ukazujemo na pravo, na nepoštovanje prava, na poštovanje i nepoštovanje Dejtonskog sporazuma. Na taj način i po tom pitanju Republika Srpska uvek može da računa na podršku Srbije", rekao je on odgovarajući na pitanje novinara da li Srbije podržava najavu predsednika Republike Srpske Milorada Dodika o održavanju referenduma, nakon što mu je oduzet mandat.

Istakao je da se pozicija Srbije meće menjati, da Srbija razume kompleksnost i složenost situacije i bezbroj problema koji sada postoje, ali da se nada da će stvari biti rešavane mirnim putem i da će u potpunosti biti očuvana regionalna stabilnost.

"Voleo bih da su neki u međunarodnoj zajednici bolje razumeli potrebu razgovora i dijaloga, a ne donošenja prekih odluka. Od onih u Sarajevu, nisam ništa bolje ni očekivao, tako da će to biti cilj Srbije u narodnom periodu", rekao je Vučić.

Autor: S.M.

