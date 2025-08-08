'OVO NIJE UDAR NA JEDNOG ČOVEKA, VEĆ NA CELU REPUBLIKU SRPSKU I SRBIJU' Predrag Jeremić za Pink o ODUZIMANJU MANDATA Miloradu Dodiku: Ono što rade Šmit i sarajevski političari vodi samo ka dodatnoj podeli BiH (VIDEO)

Nakon što je Centralna izborna komisija oduzela mandat predsedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, situacija u regionu ulazi u novu, napetu fazu.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, ističe da je ova skandalozna odluka direktan udar na srpski narod i njegovu volju.

- Pokušavaju ono što nisu uspeli devedesetih godina. Pokušavaju da od srpskog naroda naprave narod drugog reda, a da Republika Srpska više ne postoji. Republika Srpska je volja naroda i ona mora da nastavi da živi. Ovo nije udar direktno na jednog čoveka već na celu Republiku Srpsku i Srbiju, kako bi se oslabio uticaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini - rekao je Jeremić i dodao:

- Ono što ne smemo da zaboravimo i ono što i stranci moraju da znaju je da sedamdeset procenata zemljišta u Bosni i Hercegovini pripada Srbima u BiH, znači ne samo u Republici Srpskoj nego u celoj Bosni i Hercegovini. Oni sada jedan narod koji je nekada na toj teritoriji bio apsolutno većinski, pokušavaju da ga neutrališu i oduzmu im sva prava. Hteli su da izađu iz Jugoslavije, izašli su, ali su time prouzrokovali taj rat koji je doveo do stvaranja dva entiteta, jer Srbi nisu hteli da ostanu bez svojih granica. Ono što je Šmit uradio i ono što rade sarajevski političari samo vodi ka razbijanju tih entiteta i dodatnoj podeli Bosne i Hercegovine - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da bi bilo bolje i podeliti Bosnu i Hercegovinu, nego dozvoliti da dođe do novih sukoba i rata.

- U suštini bolje je i podeliti Bosnu i Hercegovinu nego dozvoliti novi rat. Nama su Bošnjaci bratski narod, samo je poenta da to političari u Sarajevu shvate i da nastavimo da živimo kao dobre komšije - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs, se osvrnuo i na vest da bi dugo najavljivan sastanak predsednika Amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina na kome će se pregovarati o prekidu rata u Ukrajini, mogao biti održan u Ujedinjenim Arapskim Emiratima uz posredovanje šeika Mohamed bin Zajeda, inače velikog prijatelja Srbije i njenog predsednika Aleksandra Vučića.

- Mislim da je negde u svemu ovome posrednik bio i Aleksandar Vučić kao veliki prijatelj šeika bin Zajeda. Dobro je da se razgovara o tome kako bi se rat zaustavio. Sastanak u Vašingtonu koji je imao Marko Đurić je veoma dobar i osim prijateljstva koje imamo sa Rusijom i Kinom, važno je da imamo bliže odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Rubio je preneo stav Donaldra Trampa koji je rekao da od Srbije očekuje jednog partnera, što i jesmo bili. Da smo imali njih kao partnere devedesetih ne bi se dogodilo NATO bombardovanje i pokušaj da se odvoji Kosovo i Metohija - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da uskoro očekuje i posetu Donalda Trampa Beogradu.

Autor: Iva Besarabić