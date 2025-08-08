Gajić: Tužilaštvo zbrzalo istragu o padu nadstrešnice, pitanje je da li će moći da se utvrdi puna istina

Predsednik Narodne stranke Vladimir Gajić izjavio je da je tužilaštvo kojim rukovodi vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac odgovorno jer je istraga o padu nadstrešnice u Novom Sadu vođena kratko i jer su ostaci nadstrešnice brzo uklonjeni, što nameće pitanje da li su veštaci mogli da sačine dovoljno kvalitetnu analizu.

„Tužilaštvo je počinilo kolosalne propuste. Kada se dogodi saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom, istraga se vodi po nekoliko meseci, a pad nadstrešnice je mnogo komplikovaniji proces. Na kraju će presuditi nalaz veštaka koji će odgovoriti zašto je pala nadstrešnica i ukazati na odgovorne“, rekao je Gajić Novosadskoj televiziji.

Upitan o hapšenju bivših ministara Tomislava Momirovića i Gorana Vesića, Gajić je odgovorio da je reč o kampanji i da „nije siguran da su se tužilaštvo i delovi policije otrgli, što se kao verzija pojavljuje u javnosti“.

„Kada je reč o Vesiću, tu je lični sukob sa Zagorkom Dolovac i moglo bi da se protumači kao neka vrsta njene osvete, a istovremeno se skreće pažnja od utvrđivanja odgovornosti za pad nadstrešnice“, rekao je Gajić.

Gajić je istakao da je Tužilaštvo za organizovani kriminal u prethodnih više od 20 godina izgubilo sve velike slučajeve vezane za korupciju.

„Stanko Subotić Cane, ’đubretarska mafija’, Predrag Bubalo, Azotara, Miroslav Mišković… Sve su izgubili jer su optužbe bile neutemeljene. Te optužbe su, međutim, bile mnogo utemeljenije od onih koje se stavljaju na teret okrivljenima za korupciju na železnici, uhapšenim 1. avgusta“, rekao je Gajić.

„Čini mi se da jedan deo javnosti suviše ishitreno proglašava za heroja tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića. Mogli bi da se razočaraju“, dodao je Gajić.

Gajić je naveo da su Momirović i Vesić potpisivali anekse ugovora u ime Vlade Srbije, a ne u svoje ime, i da su ih potpisali na osnovu odluke vlade koja je odredila da njih dvojica potpišu anekse.

„Vlada Srbije po članu 134. Ustava Srbije ima funkcionalni imunitet, što znači da ne možete da odgovarate za odluku donetu na sednici vlade i za ono za šta ste glasali kao ministar isto kao što poslanici ne mogu da odgovaraju zbog glasanja i onoga što govore u Skupštini Srbije“, zaključio je Gajić.

Autor: S.M.