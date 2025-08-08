AKTUELNO

Politika

SKANDALOZNA ODLUKA PRIŠTINSKOG SUDA: Igor Popović proteran sa Kosova i Metohije – dve godine zabrane i 3.000 evra kazne

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Kancelarija za KiM ||

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini danas je izrekao presudu Igoru Popoviću, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Popović je osuđen na šest meseci zatvora, koja je preinačena u novčanu kaznu od 3.000 evra, kao i na zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju u trajanju od dve godine.

Popović nije bio prisutan na izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije".

Kazna je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti". Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Popovića 5. avgusta zbog njegovih izjava na godišnjici stradanja Srba u Velikoj Hoči kod Orahovca, gde je tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom.

Popović je uhapšen 18. jula na administrativnom prelazu Brnjak.

Autor: Dalibor Stankov

#Igor Popović

#Kazna

#Kosovo i Metohija

#Politika

#Priština

#Sud

#zabrana ulaska

POVEZANE VESTI

Politika

ADVOKAT NAJAVIO ŽALBU: Sud u Prištini odredio pritvor od 30 dana pomoćniku direktora Kancelarije za KiM

Politika

ODBIJENA ŽALBA! Igor Popović ostaje iza rešetaka – evo šta je odlučio sud u Prištini

Politika

SKANDALOZNA I PROTIVPRAVNA ODLUKA KURTIJEVOG REŽIMA Vučević oštro osudio pritvaranje direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju 'Nećemo dozvoliti prot

Politika

Petković: Pritvor za Popovića je politička odluka doneta po Kurtijevom nalogu, koji Srbima na Kosovu i Metohiji želi da zabrani i slobodu izražavanja!

Politika

BORIĆEMO SE DA BUDU KAŽNJENI SVI KOJI SU ČINILI ZLOČINE SRPSKOM NARODU NA KOSOVU I METOHIJI! Ministarka Mesarović najoštrije osudila privođenje Igora

Politika

KURTI PONOVO HAPSI SRBE: Priveden pomoćnik direktora Kancelarije za KiM Igor Popović