SKANDALOZNA ODLUKA PRIŠTINSKOG SUDA: Igor Popović proteran sa Kosova i Metohije – dve godine zabrane i 3.000 evra kazne

Osnovni sud privremenih institucija u Prištini danas je izrekao presudu Igoru Popoviću, pomoćniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Popović je osuđen na šest meseci zatvora, koja je preinačena u novčanu kaznu od 3.000 evra, kao i na zabranu ulaska na Kosovo i Metohiju u trajanju od dve godine.

Popović nije bio prisutan na izricanju presude, a sudija je naveo da će on danas biti "proteran sa Kosova i Metohije".

Kazna je doneta na osnovu sporazuma o priznanju krivice za navodno krivično delo "izazivanje razdora i netrpeljivosti". Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv Popovića 5. avgusta zbog njegovih izjava na godišnjici stradanja Srba u Velikoj Hoči kod Orahovca, gde je tzv. OVK nazvao terorističkom organizacijom.

Popović je uhapšen 18. jula na administrativnom prelazu Brnjak.

Autor: Dalibor Stankov