NOVI TALAS REPRESIJE! Kurtijeva policija hapsi Srbe na javnom skupu u Mitrovici

Na koncertu u Severnoj Mitrovici održanom u okviru tzv. džez festivala, policija lažne države Kosovo uhapsila je dve osobe srpske nacionalnosti pod optužbom za narušavanje javnog reda i mira. Ova represija pokazuje koliko je režim Aljbina Kurtija spreman da zastraši Srbe na severu Kosova.

Na kraju današnjeg koncerta održanog na šetalištu u Severnoj Mitrovici, u okviru tzv. džez festivala, policija lažne države Kosovo je ponovo sprovela represiju nad Srbima hapšenjem dve osobe srpske nacionalnosti.

Prema rečima Petrita Fejze, pomoćnika komandira policije tzv. Kosova za severni region, uhapšene su dve osobe pod optužbom za narušavanje javnog reda i mira. One su trenutno privedene i nalaze se u policijskoj stanici gde daju izjave.

Dok su se hapšenja odvijala, u centru Severne Mitrovice primetan je bio veliki broj specijalnih jedinica naoružanih dugim cevima, što jasno pokazuje koliko režim Aljbina Kurtija želi da zastraši i potčini srpski narod na severu Kosova.

Ipak, specijalci su se nakon hapšenja povukli, a na ulicama je ostalo desetak pripadnika „redovne“ policije. Koncert koji su organizovali Albanci sa juga Mitrovice je završen, dok se u lokalima na šetalištu i dalje okuplja veliki broj Srba.

Ova nova represivna akcija jasno pokazuje kontinuirani pritisak i nasilje koje Kurtijev režim sprovodi nad srpskim stanovništvom na Kosovu, pokušavajući da slomi njihov duh i prisili ih na pokornost.



Autor: Dalibor Stankov