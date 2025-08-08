BLOKADERSKA OPOZICIJA UHVAĆENA U LAŽI! Lutaju kao guske u magli, šire dezinformacije o izborima i blamiraju se pred narodom!

Opozicija i blokaderi ponovo uhvaćeni u laži – prepisuju datume izbora sa Tvitera, lutaju kao guske u magli, a Vučić im poručuje da neće dozvoliti da Srbiju pretvore u svinjac i brlog.

Opozicioni odbornik iz Čačka, blokader Ivan Ćalović, pokušao je da predstavi kako vlast “namerno zakazuje izbore” u terminu koji bi navodno studentima otežao izlazak na glasanje. Prema njegovim rečima, republički izbori će biti 12. oktobra 2025. godine, kako bi – tvrdi – studenti bili zauzeti oktobarskim ispitnim rokom i ne bi učestvovali na izborima.

Međutim, izgleda da je Ćalovićev “pouzdan” izvor zapravo – blokaderski tviteraš Mrki. Upravo on je prvi napisao datum 12.10.2025. na svom profilu, a zatim retvitovao i izjavu sa N1 u kojoj Ćalović ponavlja njegove reči, uz ironičnu opasku da opozicioni mediji prepisuju od njega.

Fijasko blokadera tu se nije završio. Ubrzo je portal Nova S objavio da “izvori iz lista Danas” tvrde kako će izbori biti 28. decembra. Dakle, za samo jedan su uspeli da ponude dva potpuno različita “pouzdana” datuma, pokazujući da lutaju “kao guske u magli” i da su spremni da šire neproverene informacije samo da bi udarili na vlast.

Na sve to reagovao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, jasno stavljajući do znanja da izbori neće biti tema političkih špekulacija opozicije:

– Izbori će biti kada nadležni državni organ donese odluku, u skladu sa Ustavom Republike Srbije i zakonom. A na tim izborima, oni će verovatno da pobede, jer, kako sami kažu, imaju ogromnu prednost. Ja im to priznajem, ali ne mogu da mi oduzmu pravo da se, zajedno sa istomišljenicima koji ne žele da od Srbije naprave svinjac i brlog, borim protiv onih koji bi to da učine – poručio je Vučić.

Blokaderska opozicija je, još jednom, umesto političkog plana i programa, građanima ponudila zbrku, neproverene datume i izjave koje se raspadaju pred prvom proverom.

Autor: Pink.rs