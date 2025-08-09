'SMEŠNO JE I GLUPO MISLITI DA BILO KO MOŽE DA POBEDI DRŽAVU' Vučić se oglasio moćnom porukom (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros u 8 časova, putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram.

U svojoj objavi, predsednik Srbije je poručio: "Smešno je i glupo misliti da bilo ko može da pobedi državu".

Podsetimo, sramotni list „Danas“, u vlasništvu Dragana Šolaka, još jednom je prešao sve granice ljudskosti i novinarske etike.

Na svojoj naslovnoj strani objavili su monstruoznu ilustraciju predsednika Aleksandra Vučića, raskomadanog u eksploziji bombe, sa odsečenom glavom, na taj način otvoreno prizivajući njegovo ubistvo.

Autor: Iva Besarabić