'SMEŠNO JE I GLUPO MISLITI DA BILO KO MOŽE DA POBEDI DRŽAVU' Vučić se oglasio moćnom porukom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/MARKO ĐOKOVIĆ ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić oglasio se jutros u 8 časova, putem svog zvaničnog profila na društvenoj mreži Instagram.

U svojoj objavi, predsednik Srbije je poručio: "Smešno je i glupo misliti da bilo ko može da pobedi državu".

Foto: Instagram.com/avucic

Podsetimo, sramotni list „Danas“, u vlasništvu Dragana Šolaka, još jednom je prešao sve granice ljudskosti i novinarske etike.

Na svojoj naslovnoj strani objavili su monstruoznu ilustraciju predsednika Aleksandra Vučića, raskomadanog u eksploziji bombe, sa odsečenom glavom, na taj način otvoreno prizivajući njegovo ubistvo.

Autor: Iva Besarabić

#Aleksandar Vučić

#SNS

#Srbija

#predsednik

