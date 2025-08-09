PROMIŠLJEN I DUBOKO UVREDLJIV ČIN: Ana Brnabić pisala Mecoli zbog SKANDALOZNE objave Tonina Picule - On ugrožava kredibilitet Evropskog parlamenta

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić obratila se zvanično predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, povodom neprimerene objave izvestioca EP za Srbiju Tonina Picule na godišnjicu ratne akcije Oluja.

Brnabić je u pismu navela da je postavljanje slike sa automatskim oružjem na dan kada je 250.000 Srba proterano sa svojih ognjišta nameran potez, bez ljudske osetljivosti koji ugrožava kredibilitet čitavog Evropskog parlamenta.

Predsednica skupštine jasno je podvukla da će buduća saradnja sa Piculom biti moguća isključivo uz jasnu i nedvosmislenu osudu ovakvih postupaka. Pismo Ane Brnabić Roberti Mecoli prenosimo u celosti.

“Poštovana predsednice,

Obraćam Vam se kako bih izrazila svoju duboku zabrinutost i snažno nezadovoljstvo povodom postupka gospodina Tonina Picule, izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, nakon njegove javne objave na društvenoj platformi X, dana 5. avgusta 2025. godine, povodom obeležavanja godišnjice hrvatske vojne operacije „Oluja“ protiv srpskog stanovništva.

U toj objavi, gospodin Picula je postavio svoju fotografiju snimljenu tokom rata, na kojoj nosi vojnu uniformu i drži automatsku pušku. Vreme i kontekst ove objave izuzetno su zabrinjavajući. „Operacija Oluja“, sprovedena u avgustu 1995. godine, rezultirala je prisilnim proterivanjem više od 250.000 Srba iz svojih domova i ubistvom ili nestankom približno 2.500 pripadnika srpskog naroda. Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju priznao je ovaj događaj kao čin etničkog čišćenja. Za srpski narod širom sveta, ovaj datum predstavlja jedno od najtragičnijih poglavlja naše savremene istorije.

Objavljujući ovakvu fotografiju upravo na ovu godišnjicu, gospodin Picula je pokazao ne samo dubok nedostatak političke i ljudske osetljivosti, već je, bilo namerno ili ne, dao afirmativan prikaz vojne operacije koja je donela stradanje i razaranje srpskom stanovništvu. Ovo je posebno zabrinjavajuće kada potiče od osobe kojoj je poverena odgovornost da bude nepristrasan i kredibilan posrednik između Evropskog parlamenta i Republike Srbije.

Takvo ponašanje ozbiljno podriva kredibilitet i nepristrasnost gospodina Picule u njegovoj zvaničnoj ulozi, bacajući senku na integritet samog Evropskog parlamenta. Ono šalje štetnu poruku građanima Srbije o vrednostima i principima koje Evropska unija tvrdi da zastupa – pomirenje, toleranciju, dijalog i poštovanje svih žrtava, bez obzira na etničku pripadnost.

Važno je istaći da je ova osuda široko zastupljena u srpskim političkim i društvenim krugovima, uključujući predstavnike čitavog političkog spektra i brojne nevladine organizacije. Postoji zajednička zabrinutost da ovakvi postupci rizikuju da dodatno polarizuju već krhki proces regionalnog pomirenja.

Moram naglasiti da ovo nije prvi put da gospodin Picula daje javne izjave štetne po Srbiju i njen narod, ali je ovo prvi put da to čini otvoreno se poistovećujući sa naoružanom formacijom iz vremena sukoba. Ovo se ne može odbaciti kao trenutak političke nepromišljenosti – to je promišljen i duboko uvredljiv čin.

S obzirom na navedeno, pozivam Vas, poštovana predsednice, da zauzmete jasan i javan stav po ovom pitanju, kako biste zaštitili kredibilitet Evropskog parlamenta i sačuvali poverenje između naših institucija. Uverena sam da bi Evropski parlament trebalo da bude platforma za nepristrasan dijalog i konstruktivan angažman, a ne scena za lične ili politički motivisane izraze koji veličaju prošle sukobe.

Republika Srbija ostaje čvrsto posvećena svom evropskom integracionom putu i principima međusobnog poštovanja i saradnje. Međutim, kao predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, moram naglasiti da će konstruktivna saradnja sa gospodinom Piculom u njegovoj sadašnjoj ulozi biti moguća samo ukoliko postoji jasno i nedvosmisleno priznanje neprihvatljivosti njegovih postupaka i čvrsta obaveza da se spreči ponavljanje takvog ponašanja u budućnosti.

Verujem da ćete razumeti ozbiljnost ovog pitanja i postupiti tako da izvestioci Evropskog parlamenta poštuju najviše standarde integriteta, nepristrasnosti i uvažavanja koje njihove važne uloge zahtevaju.

Hvala Vam na pažnji i očekujem brzu reakciju Evropskog parlamenta na ovu ozbiljnu situaciju”.

Autor: Iva Besarabić