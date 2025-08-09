SKANDALOZAN SNIMAK! Blokaderi mrze Srbiju i srpsku crkvu - Pogledajte šta zgubidani rade u Novom Sadu (VIDEO)

Grupa blokadera zgubidana je u Novom Sadu u naselju Liman prelepila plakate preko grafita kojim se slavi podizanje crkve, čime su još jednom pokazali da očigledno mrze ne samo sopstvenu zemlju, već i sve ono što ima veze sa srpskom verom i pravoslavljem.

U opisu skandaloznog videa koji je osvanuo na mreži Iks, ispisan je sraman komentar.

- Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke - piše u opisu videa na kom se jasno vidi grafit koji je prelepljen.

I to je za blokadere poruka mržnje (?!) koju su oni rešili da prelepe posterom na kom stoji: "Na Limanu raste cveće, ovde crkve biti neće".

Inače, Liman je veliko naselje u Novom Sadu koje nema crkvu, pa je na inicijativu građana pokrenuta akcija za izgradnju jedne srpske svetinje. U pitanju je zemljište Srpske pravoslavne crkve (SPC), pa nije jasno šta blokaderima tačno smeta u tome.

Na Limanu su potpuno prekrečeni grafiti mržnje, kao i druge uvredljive poruke. Građani ovog kvarta su ostavili i nove poruke. pic.twitter.com/be6eGl9Nrj — Razglas news (@razglasnews) 09. август 2025.

Podsetimo, blokaderi zgubidani su najavili da će u Novom Sadu u naselju Liman da prefarbavaju srpske zastave koje su pre nekoliko godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta.

Skup, inače, organizuje blokaderka i opozicionarka Hana Ljiljak.

Autor: Iva Besarabić