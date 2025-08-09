Gašić o naslovnoj strani lista 'Danas': Zloupotreba medijskog prostora i prizivanje nasilja

Ministar odbrane Bratislav Gašić najoštrije je danas osudio, kako je rekao, skandalozno prikazivanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića na naslovnoj strani lista "Danas" kao žrtve eksplozije, sa odsečenom glavom.

"To nije umetnost, već zloupotreba medijskog prostora i prizivanje nasilja protiv legalno i legitimno izabranog predsednika. U slobodnoj i demokratskoj državi nema mesta za takvo ponašanje, to je čisti govor mržnje, politička provokacija i moralna degradacija", istakao je Gašić u izjavi za javnost.

On je podsetio da "godinama svedočimo istim konstrukcijama i notornim lažima usmerenim protiv integriteta ličnosti i političke funkcije Aleksandra Vučića".

"Dehumanizacija, crtanje meta, pretnje porodici, prikazi obešenog ili raznetog predsednika... Ove poruke nisu 'umetnički izraz', već instrument koji cilja da oslabi naše institucije i naruši državnu stabilnost", rekao je ministar odbrane.

Istakao je da "prilika da se pozovemo na umetničku slobodu", ne opravdava ovakve monstruozne scene.

"One ugrožavaju mir, služe podsticanju mržnje i rušenju poverenja u državu", zaključio je ministar.

List Danas na naslovnoj strani u novom broju objavio je karikaturu na kojoj je prikazan predsednik Vučić raskomadan i sa odsečenom glavom u eksploziji.

Autor: Iva Besarabić