Pokret socijalista Novog Sada: Ustaše prekrečile srpske zastave u Novom Sadu

Izvor: Pink.rs, Foto: Pokret socijalista ||

Pokret socijalista Novog Sada najoštrije je osudio vandalski čin krečenja srpskih trobojki na Limanu.

- Ne čudi nas ni najmanje da su siledžije i kriminalci, sa i bez indeksa, ponovo pokazali svoje pravo anti-srpsko lice. Ovaj ološ je oduvek bio protiv Srba i Srbije, a krečenje trobojki još jednom potvrđuje da srpski narod nigde neće biti siguran ako ovakvi izrodi dobiju vlast.Ovo je još jedan u nizu dokaza zašto je borba Aleksandra Vulina i Pokreta socijalista za Srpski svet od ključne važnosti. Ako ne ustanemo i ne zaštitimo svoje, sutra će Srpska Atina dočekati novu raciju - poručili su u Pokretu socijalista Novog Sada.

