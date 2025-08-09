DR DEJAN STEFANOVIĆ NA ČELU PUPS-A U NEGOTINU

Renomirani ekspert poljoprivrednih nauka dr Dejan Stefanović od danas je na čelu Opštinskog odbora PUPS-a – Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda u Negotinu.

U prepunoj sali Skupštine opštine Negotin, dr Dejanu Stefanoviću, koji u gradu Hajduk Veljka Petrovića i Stevana Stojanovića Mokranjca, dugi niz godina uživa veliki ugled, puno poverenje su ukazali i svi delegati izborne skupštine PUPS-a jednoglasno ga izabravši za predsednika Opštinskog odbora te partije.

Ko je Dejan Stefanović? Dr Dejan Stefanović rođen je 1975. godine u Negotinu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu i stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede, smer voćarstvo i vinogradarstvo. Od 2006. godine zaposlen je u Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi Negotin, gde je bio angažovan na poslovima savetodavnog rada sa poljoprivrednim proizvođačima. Od 2015. godine angažovan je i na poslovima rukovođenja rasadničkom proizvodnjom voćno-loznog rasadnika. Tokom 2021. godine doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.

Delegate je pozdravio potpredsednik PUPS-a i predsednik Poslaničke grupe PUPS – Solidarnost i pravda Stefan Krkobabić, koji je istakao:

,,Opštinski odbor PUPS-a Negotin predstavlja još jedan u nizu uspešnih - programski i akciono osposobljenih opštinskih odbora PUPS-a, koji će delovati u okviru 140 opštinskih i gradskih odbora naše Partije širom Srbije'', i dodao: ,,Nastavljamo našu borbu za ideale socijalne pravde, a sve sa ciljem pravedne preraspodele narodnih para. U skladu sa tim, nastavićemo da se zalažemo da penzije prate plate, da penzioneri sa najmanjim primanjima dobiju 13. penziju i da oni koji nemaju penziju i nikada je neće imati, a imaju više od 65 godina, posebno žene u selima, dobiju socijalnu garantovanu penziju – narodnu nadoknadu, izričit je bio Stefan Krkobabić.

Dr Dejan Stefanović, novoizabrani predsednik OO PUPS Negotin, naglasio je:

,,Vrata PUPS-a u Negotinu biće otvorena svim dobronamernim ljudima, posebno penzionerima, poljoprivrednicima i proleterima – zaposlenima! U poljoprivredi, koja je moja specijalnost, stalno ćemo nuditi nove tehnologije koje donose i veći profit. Naš prevashodni zadatak i ubuduće će biti nastojanje da sačuvamo svih 39 negotinskih sela, i da život u njima približimo gradskim uslovima. Činićemo to, pre svega, dodelom praznih seoskih kuća, minibuseva za besplatan prevoz seoskog stanovništva, renoviranjem domova kulture, kao što je to već urađeno u Štubiku...

Predsednik opštine Negotin Vladimir Veličković je odabranim rečima govorio o mogućnostima za korektnu saradnju sa PUPS-om u okviru vladajuće koalicije.

Izbornoj skupštini OO PUPS Negotin prisustvovali su i: potpredsednik PUPS-a Vladan Đukić, narodni poslanik Aleksandar Đukić i predsednik Skupštine opštine Negotin Milan Uruković.

Autor: S.M.