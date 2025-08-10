AKTUELNO

Politika

'SRAMOTAN I BEDAN NAPAD' Milenko Jovanov žestoko osudio divljanje BLOKADERA ispred zgrade Ane Brnabić: Još jednom su pokazali kakav su TALOG

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić ||

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS u parlamentu reagovao je na nastavak ludačkog pira blokadera koji su sinoć urlali ispred zgrade predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

- Sramotan i bedan napad blokadera na predsednicu NSRS Anu Brnabić i njenu porodicu! Niti će Ana zbog toga prestati da se bori za Srbiju, niti će ih se uplašiti i povući se pred njihovom agresijom. Dakle, rezultat akcije je nula, ali su još jednom pokazali kakav su talog - rekao je Jovanov na svom X nalogu i dodao:

- I ne pomažu ovde ni osude ni protesti. Ni argumenti ni ukazivanje da se koriste najgorim nacističkim metodama. Možda bi pomogao pregled ozbiljnog i iskusnog psihijatra, ali oni to uporno odbijaju - rekao je Jovanov.

Autor: Iva Besarabić

#Ana Brnabić

#Milenko Jovanov

#SNS

#blokaderi

#protesti

