'TO SU ANTISRPSKI NASILNICI KOJI SEJU MRŽNJU' Ministarka Adrijana Mesarović o brisanju trobojki i napadu na građane u Novom Sadu: Hoće da nas podele, da izazovu bratoubilački rat

Podpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na dešavanja u svom rodnom gradu, istakavši da je užasnuta brisanjem srpskih zastava i protivljenjem izgradnji crkve na Limanu.

-Kako nazvati one kojima smetaju srpske trobojke, koji uništavaju i farbaju srpske zastave po novosadskom naselju Liman. Kakvi su to ljudi? Kakve su to komšije? Dobronamerni sigurno nisu! To su antisrpski nasilnici koji seju mržnju i udaraju na sve srpsko, i pokušavaju da izazovu međunacionalne sukobe i destabilizuju Vojvodinu. Oni ne prezaju ni oko čega, uništavaju srpske zastave, provociraju i napadaju mladiće koji su jutros krenuli da vrate srpske zastave.

Užasnuta sam onim što grupica nasilnih blokadara pokušava da izazove u mom Novom Sadu, pa i da ,,zabrane” izgradnju pravoslavnog hrama na Limanu. Srpska tradicija i srpska trobojka su uvek bili i biće Novi Sad, ponos naše Srpske Atine u kojoj je svako dobronameran dobrodošao.

Da li je normalno da njima samo smetaju oznake srpstva, a da im svi ostali grafiti nisu sporni, da nema „spornog“ grafita u Novom Sadu, već ove „građane“ uznemiravaju samo oni sa crvenom, plavom i belom bojom – bojama zastave Srbije?

Ja živim u Republici Srbiji, moj rodni grad je Grad Novi Sad. Po nacionalnosti sam Srpkinja i poštujem sve građane Srbije. Šta ovi rade? Hoće da nas podele, da izazovu bratoubilački rat, da naprave „sandžački scenario“ u Novom Sadu? Nećemo im to nikad dozvoliti! - poručila je ministarka Mesarović.

Autor: Iva Besarabić