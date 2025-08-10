AKTUELNO

Politika

'TO SU ANTISRPSKI NASILNICI KOJI SEJU MRŽNJU' Ministarka Adrijana Mesarović o brisanju trobojki i napadu na građane u Novom Sadu: Hoće da nas podele, da izazovu bratoubilački rat

Izvor: Pink.rs/Dnevnik, Foto: Instagram.com ||

Podpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović reagovala je na dešavanja u svom rodnom gradu, istakavši da je užasnuta brisanjem srpskih zastava i protivljenjem izgradnji crkve na Limanu.

-Kako nazvati one kojima smetaju srpske trobojke, koji uništavaju i farbaju srpske zastave po novosadskom naselju Liman. Kakvi su to ljudi? Kakve su to komšije? Dobronamerni sigurno nisu! To su antisrpski nasilnici koji seju mržnju i udaraju na sve srpsko, i pokušavaju da izazovu međunacionalne sukobe i destabilizuju Vojvodinu. Oni ne prezaju ni oko čega, uništavaju srpske zastave, provociraju i napadaju mladiće koji su jutros krenuli da vrate srpske zastave.

Užasnuta sam onim što grupica nasilnih blokadara pokušava da izazove u mom Novom Sadu, pa i da ,,zabrane” izgradnju pravoslavnog hrama na Limanu. Srpska tradicija i srpska trobojka su uvek bili i biće Novi Sad, ponos naše Srpske Atine u kojoj je svako dobronameran dobrodošao.

Da li je normalno da njima samo smetaju oznake srpstva, a da im svi ostali grafiti nisu sporni, da nema „spornog“ grafita u Novom Sadu, već ove „građane“ uznemiravaju samo oni sa crvenom, plavom i belom bojom – bojama zastave Srbije?

Ja živim u Republici Srbiji, moj rodni grad je Grad Novi Sad. Po nacionalnosti sam Srpkinja i poštujem sve građane Srbije. Šta ovi rade? Hoće da nas podele, da izazovu bratoubilački rat, da naprave „sandžački scenario“ u Novom Sadu? Nećemo im to nikad dozvoliti! - poručila je ministarka Mesarović.

Autor: Iva Besarabić

#Adrijana Mesarović

#Politika

#SNS

#Srbija

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Politika

Ministarka Mesarović o presudi Dodiku: Direktan udar na srpski narod, važnije nego ikada da pokažemo jedinstvo i podršku

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ U ODŽACIMA: Za pešačke staze 26,3 miliona dinara, radovi gotovi u septembru

Politika

BLOKADERI ŽELE DA IZAZOVU HAOS, TENZIJA I NASILJE, ALI NEĆEMO DOZVOLITI DA ONI UTIČU NA BUDUĆNOST SRBIJE! Ministarka Mesarović osudila blokadu polagan

Politika

DŽABA PRIZIVAJU RUMUNSKI SCENARIO, SRBIJA NEĆE STATI Ministarka Adrijana Mesarović oštro reagovala na ponašanje opozicije

Politika

'NESRETNA I NEOSTVARENA POLITIČKA PRELETAČICA I ŠAMPIONKA U OTVARANJU LAŽNIH AFERA' Mesarović o kompleksima Marinike Tepić zbog uspeha i rezultata Mil

Politika

Ministarka Mesarović najoštrije osudila napad na kuću Dine Vučinić: Grupica blokaderskih ološa je vređala, maltretirala, provocira, sve potpomognuta o